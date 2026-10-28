Thierry Henry heeft woensdag via een video op sociale media van zich laten horen na alle kritiek die losbarstte rond zijn optreden als presentator van het Ballon d'Or-gala. De 49-jarige Fransman kwam onder vuur te liggen na een opmerking richting , het publiekelijk verbeteren van zijn medepresentatrice Kate Scott en omdat hij de indruk wekte dat hij Kylian Mbappé de onderscheiding meer zou hebben gegund dan de uiteindelijke winnaar, . Volgens de voormalig aanvaller van Arsenal en FC Barcelona maken zijn critici zich echter druk om niets en was er van een gebrek aan respect absoluut geen sprake.

Het gala vond maandagavond plaats in het London Palladium Theatre, waar Henry samen met Scott - zijn vaste collega bij CBS Sports - de presentatie voor zijn rekening nam. Tijdens die avond mocht de negentienjarige Yamal voor het derde jaar op rij de Kopa Trophy in ontvangst nemen, de prijs voor het grootste talent ter wereld onder de 21 jaar. Eenmaal op het podium richtte Henry zich met een plagerige vraag tot de aanvaller van FC Barcelona: "Het is je derde, toch? Maar is het de prijs die je echt wilde winnen?"

"Ik was helemaal niet bezig met zijn ego"

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Hoewel er vanuit de zaal werd gelachen en Yamal het moment gevat opving door naar ploeggenoot Pau Cubarsí te wijzen met de woorden "Ik wil ze allemaal, maar wat deze betreft had ik graag gewild dat hij voor Cubarsí was", zwol de kritiek in Spanje flink aan. Het Catalaanse dagblad Sport bestempelde de uitspraak na afloop zelfs als een 'smakeloze grap'. In zijn videoboodschap verwijst de Henry de suggestie dat hij het jonge talent op zijn plek wilde zetten echter direct naar de prullenbak.

Lamine Yamal ontving de Kopa Trophy voor het derde jaar op rij

"Ik ben een groot fan van Yamal", zo stelt de Fransman in zijn video. "Ik was helemaal niet bezig met zijn ego. Dat je de grap niet leuk vond, dat begrijp ik. Maar hij is een van de spelers waarvoor ik zou betalen om naar te kijken, ik hou van hem."

'Stop alsjeblieft met verhalen verzinnen'

Naast het onderonsje met de Spaanse vleugelaanvaller was er ook de nodige ophef over de manier waarop Henry zijn collega Scott in de rede viel bij het uitreiken van de Socrates Award, de prijs voor maatschappelijke betrokkenheid die een prooi werd voor Arsenal-aanvaller Bukayo Saka. De voormalig aanvaller corrigeerde haar uitspraak van de naam van de overleden Braziliaanse legende Sócrates en gaf op het podium aan dat het als 'Soc-ra-tes' uitgesproken diende te worden. Schrijver en Brazilië-kenner Andrew Downie, die een biografie over Sócrates schreef, noemde die onderbreking op X 'onbeleefd en onjuist' en stipte aan dat de presentatrice de naam wel degelijk goed uitsprak.

Volgens de oud-topschutter zat er echter totaal geen kwade wil achter zijn opmerking en was het moment vooraf al afgesproken. "Je vond de grap niet leuk, dat begrijp ik, maar stop alsjeblieft met te zeggen dat ik Scott respectloos heb behandeld", aldus de oud-voetballer. "Dat zal ik nooit doen, en je kunt het haar zelf vragen: zij deed mee aan de grap. Zij zei 'Soc' met opzet, en ik zei 'Soc', dus stop alsjeblieft met verhalen verzinnen." Scott heeft zelf overigens niet publiekelijk op het voorval gereageerd.

'Ik noem hem sinds het WK Sir Harry Kane'

Tot slot verweert Henry zich tegen het commentaar op zijn houding tijdens de uitreiking van de Gouden Bal zelf. Bayern München-spits Kane wist bij de verkiezing Real Madrid-aanvaller Mbappé en Yamal achter zich te houden. Op het podium liet de presentator duidelijk merken dat hij stiekem hoopte op een overwinning voor Mbappé. "Ik ben Fransman en ik zou mijn landgenoot sowieso altijd steunen", zo legt de oud-voetballer die voorkeur uit.

Tegelijkertijd benadrukt de Fransman dat hij de Engelse winnaar direct na de uitreiking uitgebreid in het zonnetje heeft gezet. "Je bent een waardige winnaar, je verdient het, je bent het voorbeeld dat hard werken een talent is", zo herhaalt Henry de woorden die hij tot de spits richtte. "Goed gedaan, Kane, en ik noem hem sinds het WK Sir Harry Kane. Dus alsjeblieft, mensen, relax, relax. Ik hou van Kane, ik hou van Yamal en ik heb Scott niet respectloos behandeld. Zij deed mee aan de grap."