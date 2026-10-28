Rafael van der Vaart heeft zich verbaasd uitgesproken over de trainerscarrière van zijn voormalige ploeggenoot Heiko Westermann. In een video-item van Ziggo Sport stelt de 43-jarige oud-international daarnaast dat hij destijds een verkeerd advies heeft gegeven aan Ajax, toen de Amsterdamse club bij hem navraag deed naar de Duitse verdediger die momenteel als assistent-trainer van Hansi Flick werkzaam is bij FC Barcelona.

Tussen 2012 en 2016 speelden Van der Vaart en Westermann jarenlang samen, eerst in Duitsland bij Hamburger SV en daarna in Spanje bij Real Betis. Dat de oud-verdediger bij FC Barcelona aan de slag ging als rechterhand van Flick, zorgde bij de analist dan ook voor veel ongeloof. "Dat is echt ongelooflijk, echt ongelooflijk", zo blikt Van der Vaart terug op het moment dat de Duitser werd aangesteld bij de Catalaanse topclub.

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Van der Vaart mag zijn voormalige teamgenoot als persoon graag, maar stelt in gesprek met presentator Wytse van der Goot dat zijn voetballende kwaliteiten behoorlijk beperkt waren. "Moet je voorstellen, ik heb met hem gespeeld, prima gozer en prima speler geweest. Aan de bal was het weinig. Die staat dan in een ronde met dat soort sterren." De oud-middenvelder nam daarom zelfs even contact op met Frenkie de Jong om te vragen hoe het met de trainer gaat tijdens de positiespelletjes op de training. "Ik vroeg ook nog aan Frenkie buiten de camera om: 'Hij moet altijd in het midden staan, dat kan niet anders'."

Het feit dat juist een speler die technisch zo beperkt was nu op het trainingsveld van de Spaanse grootmacht staat, zorgt bij Van der Vaart voor vermaak. "Dat is gieren dat je met zo'n speler, een beperkte speler, gespeeld hebt en die is nu assistent bij FC Barcelona. Dat is hoop voor iedereen."

Van der Vaart geeft Ajax verkeerd advies na belletje Van der Sar

In de periode dat het tweetal samen bij Real Betis speelde, werd de toenmalige middenvelder ineens gebeld vanuit Amsterdam door Edwin van der Sar. Van der Vaart dacht in eerste instantie dat het om een eigen terugkeer bij Ajax ging, maar dat bleek niet het geval te zijn. "Hij is bij Ajax terechtgekomen en op een gegeven moment kreeg ik een belletje van Van der Sar en ik zag zijn naam staan en dacht: 'Mooi, kan ik afsluiten bij Ajax'. Ik was daar ook echt klaar voor en nam op en het eerste wat Edwin zei was: 'Ik bel niet voor jou'. Toen dacht ik wel: 'Klootzak'."

Van der Sar belde dus niet voor een terugkeer van Van der Vaart zelf, maar wilde weten hoe hij dacht over de kwaliteiten van Westermann. De oud-international besloot zijn ploeggenoot vervolgens aan te bevelen bij Ajax, dat de verdediger in juli 2016 ook echt transfervrij overnam van Real Betis. "Meteen doen, aan de bal goed, kan goed draaien, snel, heb je een wereldspeler aan. Neem hem maar lekker en krijg het heen en weer. Na een paar maanden was hij een beetje het lachtertje geworden. Ik heb toen een beetje verkeerd advies afgegeven", aldus de analist. Het tweejarige contract van de Duitser in Amsterdam werd uiteindelijk al na ongeveer een jaar weer ontbonden.