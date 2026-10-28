Ajax krijgt in januari nieuwe kans op Noa Lang na periode bij Napoli

wordt richting de winterse transferperiode in januari wederom in verband gebracht met een nieuwe transfers, en dat lijkt ook een nieuwe kans voor Ajax. De aanvaller van Napoli zag een eerdere transfer naar de Amsterdamse club nog afketsen, maar zijn gelimiteerde speeltijd in Italië zorgt ervoor dat de geruchten over een nieuwe poging in de winter weer toenemen.

Lang komt dit seizoen bij Napoli namelijk amper aan de bak en moet het doen met een bescheiden aantal minuten. Over alle competities heen staat de teller voor de buitenspeler op acht officiële duels, waarin hij in totaal 444 minuten in actie kwam. Daarin was de Nederlander goed voor één goal en leverde hij nog geen assist af.

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Competitie Wedstrijden Doelpunten Assists Speelminuten Serie A 6 1 0 334 UEFA Champions League 2 0 0 110 Totaal 8 1 0 444

Lang komt weinig aan spelen toe bij Napoli

Het grootste deel van zijn minuten maakte Lang in de Serie A. In de Italiaanse competitie speelde de vleugelaanvaller zes duels, waarin hij tot 334 minuten kwam en zijn enige goal van dit seizoen maakte. Daarnaast deed Napoli in de UEFA Champions League twee keer een beroep op de aanvaller, wat hem 110 minuten opleverde zonder een goal of een assist.

Hoewel de naam van Lang voor de transfermarkt in januari dus weer volop genoemd wordt na de eerder afgeketste deal met Ajax, lopen de geruchten over de voorwaarden voorlopig nog uiteen. Een mogelijke deal richting de winterstop is nog allerminst zeker, maar gezien de situatie op linksbuiten bij Ajax zal de naam van Lang snel weer in Amsterdam genoemd worden.

Ajax maakt op linksbuiten namelijk nog steeds vooral gebruik van twee hangende linksbuitens: Oscar Gloukh en Abdellah Ouazane, twee spelers die van nature op tien het best tot hun recht komen als aanvallende middenvelder. Gezien Simon Adingra tot nu toe vooral met blessures heeft gekwakkeld, ontbreekt een echte buitenspeler en diepgang momenteel in de selectie van Jordi Cruijff. Daar kan deze winter wellicht via Lang verandering in gebracht worden.