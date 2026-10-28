Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente en NEC hoeven deze week nog niet aan de bak in de eerste ronde van de KNVB Beker. Terwijl de rest van het betaald voetbal en een flink aantal amateurclubs op dinsdag, woensdag en donderdag vechten voor een plekje in de volgende ronde, hebben deze zes clubs uit de Eredivisie een vrijstelling gekregen. Omdat dit zestal dit seizoen actief is in Europa, zijn ze voor de openingsronde vrijgeloot en stromen ze pas in tijdens de tweede ronde van het bekertoernooi.

Dat deze clubs de eerste ronde mogen overslaan, heeft alles te maken met het overvolle internationale speelschema waar ze mee te maken hebben. Zo komen PSV en koploper Feyenoord dit seizoen voor Nederland uit in de hoofdfase van de UEFA Champions League. AZ en NEC spelen hun Europese duels in de competitiefase van de Europa League. De club uit Alkmaar doet dat als regerend bekerwinnaar en NEC als verliezend finalist, nadat AZ de vorige finale in april in De Kuip met 5-1 wist te winnen van de ploeg uit Nijmegen. Ajax en FC Twente komen dit seizoen uit in de Conference League.

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Club Europees toernooi (2026-2027) Instroomronde KNVB Beker PSV Champions League Tweede ronde Feyenoord Champions League Tweede ronde AZ Europa League Tweede ronde NEC Europa League Tweede ronde Ajax Conference League Tweede ronde FC Twente Conference League Tweede ronde

Loting en instroommoment voor de zes Europese clubs

Voor de zes Eredivisieclubs met een vrijstelling gaat het bekertoernooi op vrijdag 30 oktober pas echt beginnen, want dan staat de loting voor de tweede ronde op het programma. Die middag gaan er in totaal 32 balletjes in de koker. De zes ploegen die in Europa actief zijn worden dan gekoppeld aan de 26 winnaars van de eerste ronde, wat uiteindelijk zestien duels op gaat leveren. De loting is vrijdagmiddag live te zien op ESPN 1 tijdens het programma De Voetbalkantine. Die uitzending begint om 17.00 uur, maar de verwachting is dat er pas na 17.30 uur daadwerkelijk geloot gaat worden.

In de huidige eerste ronde wordt er door twaalf andere clubs uit de Eredivisie, waaronder Willem II, RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles, gestreden om die 26 tickets. Zij krijgen daarbij gezelschap van zestien teams uit de Keuken Kampioen Divisie en verschillende geplaatste amateurploegen uit de Tweede, Derde en Vierde Divisie. Dat leverde dinsdag meteen al het nodige spektakel op, want derdedivisionist Excelsior '31 zorgde voor een verrassing door ADO Den Haag na strafschoppen uit het toernooi te knikkeren. Almere City FC won met 0-2 van Telstar en ook RKC Waalwijk, Go Ahead Eagles en SC Cambuur wisten zich al te plaatsen voor de laatste 32.

Speelschema tot aan de bekerfinale in 2027

Het zestal dat actief is in Europa weet aanstaande vrijdag dus al wie de eerste tegenstander in de KNVB Beker gaat worden, maar hoeft pas over ruim een maand echt het veld op voor dit toernooi. De duels in de tweede ronde worden namelijk pas gespeeld op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 december. Wanneer en hoe laat elke club precies moet aantreden, maakt de competitieleiding van de KNVB pas na de loting van vrijdag bekend. Na de winterstop gaat het toernooi in januari verder met de achtste finales, gevolgd door de kwartfinales en halve finales in februari en maart. Uiteindelijk staat de grote finale gepland op zondag 18 april 2027.