heeft in de verkiezing voor de beste Ballon d'Or aller tijden de meeste stemmen binnengehaald met zijn voetbaljaar 2008. Transferjournalist Fabrizio Romano meldt woensdagavond op X dat het bekroonde seizoen van de Portugese aanvaller op de eerste plaats is geëindigd in de 'B. O. A. T. - Ballon d'Or of All Time'-ranglijst.

Op de lijst staat het jaar 2008 van de Portugees dus bovenaan als beste jaar ooit, gevolgd door de zege in de Ballon d'Or van Lionel Messi (2012), Ronaldo (2017), Messi (2023) en Ronaldo (2016).

Ronaldo domineert publieksstemming met seizoen 2008

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De verkiezing is een publieke fanpoll vanwege het zeventigjarig bestaan van de prijs. Voetbalfans konden voor één euro per stem aangeven wat zij het meest indrukwekkende winnende seizoen uit de historie vonden, waarbij alleen spelers op het stembiljet stonden die de trofee minstens twee keer wisten te winnen. Bij de laatste openbare tussenstand van vorige week dinsdag stond het seizoen 2008 van de destijds 23-jarige aanvaller al op 75% van de stemmen. Ter vergelijking: het jaar 2012 van Messi volgde op ruime afstand met 9%, voor het eigen jaar 2017 van Ronaldo (6%). Dinsdag sloten de stembussen.

Dat het jaar 2008 zoveel stemmen krijgt, heeft natuurlijk alles te maken met de prestaties die de huidige aanvoerder van Al-Nassr in dat seizoen liet zien bij Manchester United. De buitenspeler pakte in die jaargang met de Engelse club zowel de titel in de Premier League als de eindzege in de Champions League. Bovendien was de Portugees in alle competities goed voor 42 goals, wat hem de Europese Gouden Schoen opleverde. Met zijn eerste winst in 2008 trad hij in de voetsporen van zijn landgenoten Eusébio (1965) en Luís Figo (2000) als derde Portugese winnaar ooit.

Alle winnaars van de Ballon d'Or in de afgelopen seizoenen

Terwijl op social media dus wordt teruggekeken naar de historische seizoenen van de twee meervoudige winnaars, reikte France Football begin deze week in het London Palladium in Londen de reguliere prijs voor dit jaar uit. Bayern München-spits Harry Kane ging er tijdens de zeventigste editie met de officiële trofee vandoor en bleef daarmee Kylian Mbappé en Lamine Yamal voor. Overigens ontstond er rond die verkiezing nog wel ophef, omdat het Kroatische jurylid Dravko Rijec achteraf toegaf dat hij een fout had gemaakt bij het invullen van zijn stembiljet. Daardoor stond Kane bij hem pas op de zesde plaats, achter onder anderen Ferran Torres. Hieronder zijn alle winnaars sinds het bekroonde jaar 2008 op een rij gezet.