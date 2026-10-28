Nicolò Tresoldi bezorgde Club Brugge afgelopen zondag met een hattrick een 3-2 overwinning op STVV. Na afloop wees de 22-jarige spits meteen naar ploeggenoot Carlos Forbs als een van de grote redenen voor zijn goals. Tresoldi en de voormalig aanvaller van Ajax waren dit seizoen samen al 22 keer beslissend met goals en assists.

In het thuisduel met de ploeg uit Sint-Truiden scoorde de spits in de 41e, 43e en 75e minuut. Forbs was bij twee van die goals de man van de voorzet of de beslissende pass. Terwijl spelers en stafleden na het laatste fluitsignaal nog bezig waren met een opstootje op het veld, liep Tresoldi met gebalde vuisten in zijn eentje richting de Noord-Tribune om de zege te vieren. Eerder deze maand deed hij eigenlijk al precies hetzelfde in Milaan na zijn hattrick tegen Inter in de Champions League, toen hij alleen naar de Curva Sud liep.

Tresoldi op zijn best in de zestien meter

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Na afloop kreeg Tresoldi de Man of the Match-trofee overhandigd en mocht hij wederom de wedstrijdbal mee naar huis nemen. Gevraagd naar de bekende uitspraak 'He makes it look easy' van de Britse commentator Martin Tyler in de FIFA-games, reageert de spits tegenover Het Laatste Nieuws met een glimlach: "Ik heb het vaak gespeeld, en het klopt wel. Het zijn drie spitsengoals. De goals waar ik van hou."

Van de vier kansen die Tresoldi tegen STVV kreeg, leverde alleen een voorzet van linksback Joaquin Seys geen goal op. "Het voelt een beetje anders, maar drie keer scoren is altijd speciaal", stelt Tresoldi over zijn middag. "Opnieuw een bal mee naar huis. Iedereen weet dat ik in de box op mijn best ben. Vier kansen, drie goals. Jammer dat die van Joa niet binnenging, maar oké."

Tresoldi en Forbs blinken uit bij Club Brugge

Een groot deel van die productie komt op het conto van Forbs, die in de zomer van 2025 overkwam van Ajax en bij de Belgische topclub nog tot medio 2029 vastligt. Waar Tresoldi dit seizoen in veertien duels al goed was voor elf goals, staat de buitenspeler inmiddels op drie goals en acht assists. Oftewel: allebei hebben ze veel betere statistieken dan een jaar geleden op hetzelfde moment, toen de spits op vier goals stond en Forbs drie goals en drie assists achter zijn naam had staan. Na het vertrek van Christos Tzolis en het wegvallen van zijn duo met Romeo Vermant vormen Tresoldi en Forbs nu het nieuwe koppel voorin bij Club Brugge.

Tresoldi schrijft zijn eigen aantal goals dan ook voor een groot deel toe aan de ontwikkeling van zijn ploeggenoot op de vleugel. "Carlos speelt ongelooflijk. Hij heeft in vergelijking met vorig seizoen een grote stap gezet. Tegen Aston Villa, tegen Inter... Het is niet alleen vandaag", laat de spits weten, die daarnaast ook de aanvoer van de andere vleugelspelers prijst. "Hij maakt mij het leven gemakkelijk. Dan zijn er nog Kyri, Joa... Een jonge ploeg met veel potentieel. We werken heel hard en tonen dat ook op het veld."

Waar de jonge aanvaller eerst vooral scoorde vanuit aanvallen over de linkerkant, schiet hij nu ook regelmatig voorzetten vanaf de rechterkant binnen. "Klopt, maar ik werk hard om een zo compleet mogelijke spits te worden", legt Tresoldi uit over die ontwikkeling in zijn spel. "Niet alleen in de box, maar ook erbuiten. Voor mij is het alvast een voordeel dat ik nu ook voorzetten vanop rechts afwerk."

Leko geniet van ontwikkeling en samenwerking

Hoofdcoach Ivan Leko bevestigt dat de technische staf op de training veel tijd steekt in die loopacties voor de goal. "We werken enorm veel aan zijn positie in de baklijn. En op zijn timing. Hij heeft sowieso dat instinct, maar we steken veel energie opdat de speler weet in welke zone hij moet opduiken. Wanneer hij dat moet doen en bij wiens voorzetten", legt de Kroatische trainer uit. Volgens Leko pakt zijn spits de instructies rond de samenwerking met vleugelspelers als Forbs, Kyriani Sabbe, Seys en Mamadou Diakhon snel op: "Nico is zó intelligent. Hij begrijpt perfect wat hij moet doen bij voorzetten van Carlos, Kyri, Joa, Mamadou. Erover praten is één ding, de repetitie op het veld komt er ook nog bij. Herhalen en blijven herhalen."

De trainer ziet dat de wisselwerking tussen zijn spits en Forbs elke week verder groeit. "Ik ben enorm blij met hun connectie. Carlos is iemand die elke dag groeit. Sinds de play-offs is hij fantastisch", sluit Leko af.