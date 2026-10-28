Fortuna Sittard schakelt Sparta uit in KNVB Beker na knotsgekke penalty's

Fortuna Sittard heeft zich woensdagavond ten koste van Sparta Rotterdam weten te plaatsen voor de tweede ronde van de Eurojackpot KNVB Beker, al waren daar wel strafschoppen voor nodig. Het onderlinge bekerduel tussen de twee clubs uit de Eredivisie op Het Kasteel eindigde na de reguliere speeltijd en de verlenging in een 2-2 gelijkspel. Sparta-spits Milan Zonneveld was nog goed voor twee goals, maar het was de club uit Sittard die uiteindelijk bij de strafschoppen aan het langste eind trok nadat keeper Mattijs Branderhorst de laatste poging wist te stoppen.

Sparta begon in eigen huis nog uitstekend aan het duel. Al na een klein kwartier spelen wist Zonneveld de score te openen namens de club uit Rotterdam, door een voorzet van PSV-huurling Isaac Babadi tegen de touwen te werken voor de 1-0. Met die minimale voorsprong gingen beide ploegen ook rusten. In de Eredivisie staat Sparta momenteel overigens veertiende met negen punten uit tien duels, terwijl Fortuna met achttien punten op de zesde plaats te vinden is.

Fortuna draait duel na rust helemaal om

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Een kwartier na de rust wist de club uit Limburg weer op gelijke hoogte te komen. Kristoffer Peterson nam een hoge voorzet van Siebe Wylin direct op de pantoffel en liet Filip Bednarek, de keeper van Sparta, vervolgens kansloos met een volley: 1-1. Kort na deze gelijkmaker sloeg Fortuna meteen weer toe. Bednarek kwam na een diepe pass namelijk te laat zijn zestienmetergebied uit, waar Lequincio Zeefuik, die wordt gehuurd van AZ, dankbaar van profiteerde om de 1-2 binnen te schieten.

Sparta besloot in de slotfase van de reguliere speeltijd de druk flink op te voeren om uitschakeling in het bekertoernooi te voorkomen. Zonneveld kreeg al een grote kans op de gelijkmaker, maar hij stuitte op Branderhorst, die zijn ploeg met een dubbele reflex op de been wist te houden. Nadat het spel door een blessurebehandeling en een witte wissel bij Fortuna nog wat was vertraagd, viel bij het ingaan van de blessuretijd alsnog de 2-2. Het was wederom Zonneveld die het net wist te vinden en er op die manier een verlenging uitsleepte.

Kansen in verlenging en beslissende strafschoppen

In het halfuur extra speeltijd dat volgde werd er niet meer gescoord, ondanks dat de thuisploeg wel de beste kansen kreeg om de wedstrijd al voor de strafschoppen te beslissen. Zo werd een ingestudeerde variant bij een vrije trap geblokkeerd, ging een kopbal van Zonneveld net niet raak en zag ook buitenspeler Joel Ideho een schot van afstand gekeerd worden door Branderhorst.

Tijdens de strafschoppenreeks die volgde bleven Anthony Descotte en Zonneveld in de eerste ronde nog foutloos vanaf elf meter. Daarna ging het echter over en weer meermaals mis. De inzet van invaller Gani Büyükhan werd namelijk gekeerd, waarna ook verdediger Syb van Ottele namens Fortuna miste doordat Bednarek redding wist te brengen. Verder ging ook een panenka van Alwande Roaldsøy de mist in en schoot Marvin Young zijn strafschop via de lat over het doel.

Bij de vijfde strafschop van Sparta leek Andrej Kostić, de spits die gehuurd wordt van AC Milan, voor de beslissing te gaan zorgen. Zijn eerste poging ging er wel in, maar op last van de arbitrage moest de strafschop opnieuw worden genomen. In tweede instantie wist Branderhorst de nieuwe poging van Kostić te keren, met als gevolg dat Fortuna doorbekert.

De tweede ronde van de KNVB Beker gaat gespeeld worden op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 december. Voor Sparta staat het eerstvolgende thuisduel op Het Kasteel in de Eredivisie op 22 november op het programma, als AZ op bezoek komt in Rotterdam.