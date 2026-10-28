Willem II heeft nieuwe trainer: oude bekende Jurgen Streppel volgt Stegeman op

Willem II ontsloeg na een dramatische start in de Eredivisie John Stegeman en stelde Adrie Koster aan als interim, waarna er met 1-6 werd verloren in eigen huis van Cambuur. Nu is er een nieuwe trainer, en het is een oude bekend: Jurgen Streppel.

Dit weet het Algemeen Dagblad te melden. Voor Streppel betekent dat zijn tweede periode als trainer van Willem II, wat hij tussen 2011/12 en 2015/16 ook al was. Ook was hij al Directeur spelersbeleid van 2013/14 tot 2014/15.

Artikel gaat verder onder video

Willem II staat met twee punten na tien duels stijf onderaan, met vier punten achterstand op ADO Den Haagh en Telstar. In de KNVB Beker ging de ploeg uit Tilburg wel door, nadat het Helmond Sport met 3-4 versloeg. Voor Streppel staat er dus een grote uitdaging te wachten.