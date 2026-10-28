Vincent Kompany is woensdag ontslagen uit het ziekenhuis, een goed teken nadat de Belgische trainer van Bayern München vorige week vrijdag op het trainingsveld in elkaar zakte en per ambulance moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Technisch directeur Max Eberl stelt voorafgaand aan het bekerduel met 1. FC Magdeburg tegenover de Duitse televisiezender ARD dat inmiddels duidelijk is waar de klachten vandaan kwamen.

Uit het onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat het incident op het trainingsveld te maken had met een probleem met de hersenvliezen, waar een eerdere virusinfectie aan voorafging. Eberl legt voor de camera uit hoe de vlag er nu bij hangt. "Ze hebben de oorzaak gevonden. Het is hersenvliesirritatie die zijn onwelwording van afgelopen vrijdag heeft veroorzaakt. Ik ben er absoluut zeker van dat hij snel weer volledig hersteld langs de lijn zal staan."

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Het probleem heeft volgens het bestuur van Bayern München overigens niks te maken met de werkdruk bij de Duitse recordkampioen. Kompany zal na het verlaten van het ziekenhuis nog niet meteen op het trainingsveld te vinden zijn, want hij gaat thuis verder werken aan zijn herstel. Eberl gaat ervan uit dat de hoofdtrainer enkele weken afwezig zal zijn voordat hij zijn werk bij het eerste elftal weer helemaal op kan pakken. In de tussentijd zal assistent-trainer Aaron Danks als interim-coach langs de lijn staan om de honneurs waar te nemen.

Kane krijgt erehaag en rust, basisplaats voor Saibari

Terwijl Kompany dus thuis verder revalideert, speelt Bayern München woensdagavond in de eigen Allianz Arena voor de tweede ronde van de DFB-Pokal tegen 1. FC Magdeburg. De technische staf heeft besloten om Harry Kane voor dat bekerduel rust te geven. De Engelse spits wist maandagavond in Londen tijdens de zeventigste editie van het gala de Ballon d'Or te winnen, waarmee hij de eerste Engelsman in 25 jaar werd die dit voor elkaar kreeg. Om de spits feestelijk te verwelkomen in München, stonden zijn teamgenoten voor de aftrap van het bekerduel klaar in een erehaag.

Kane zit dus op de bank, in tegenstelling tot het competitieduel met SC Freiburg van afgelopen zondag dat met 3-1 werd gewonnen. De technische staf heeft ervoor gekozen om oud-PSV'er Ismael Saibari in de basis te zetten als vervanger van de spits, terwijl in de verdediging ook Hiroki Ito vanaf het begin mag starten tegen de ploeg uit de 2. Bundesliga.