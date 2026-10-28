De duels in de KNVB Beker die om 20:00 uur begonnen op woensdagavond hebben twee grote verrassingen opgeleverd. Genemuiden versloeg FC Dordrecht namelijk met 3-2 in een waar spektakelstuk, maar vooral opvallend was de 1-2 nederlaag van PEC Zwolle tegen Top Oss. Verdere verrassingen bleven uit.

Genemuiden kwam thuis door Thijmen de Lange al vroeg op voorsprong, maar zag FC Dordrecht vlak voor en na rust op 1-1 en 1-2 komen. Door goals van Sander Egbers won Genemuiden uiteindelijk met 3-2 om voor een verrassing te zorgen. Nog knapper was het dat het duel eigenlijk constant gelijk op zou gaan en ook qua statistieken dat speelbeeld weer zouden geven.

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Een ander verrassing was Top Oss, dat met 1-2 won in Zwolle van PEC. De goals werden bij Top Oss gemaakt door uitblinker Mauresmo Hinoke en Delano Vianello, waardoor het toernooi voor PEC Zwolle al voorbij is. Dit terwijl de ploeg de controle over het duel had en meer schoten zou lossen, bleek TOP Oss effectiever te zijn.

Verdere verrassingen blijven uit in KNVB Beker

Voor de rest bleven verrassingen uit. Vitesse won op bezoek bij VVV-Venlo met 0-2 door twee goals in de eerste helft, waarbij er in de slotfase nog twee vrije bizarre rode kaarten werden uitgedeeld na een slotfase vol met frustratie. Ondertussen won Excelsior met 0-3 MVV door onder meer twee goals van Irakli Yegoian.

NAC Breda had verder vrij lang moeite met Watergraafsmeer, maar won uiteindelijk met 1-3. Verder waren er nog onderonsjes tussen amateurclubs, met VVSB dat met 4-0 overtuigend won van Echt en Quick Boys dat geen moeite had met Eemdijk: 4-0.