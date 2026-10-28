Ajax speelt in de winterstop een oefenwedstrijd tegen Bayern München, zo maakt de club woensdagmiddag bekend. Het duel vindt niet plaats in Amsterdam of München, maar in de Keniaanse hoofdstad Nairobi.

Op de clubsite en via de socialmediakanalen laat Ajax weten dat het op 5 januari 2027 aan zal treden tegen Bayern München. Plaats van handeling is het nieuwe Raila Odinga International Stadium in Nairobi, dat die dag officieel geopend wordt. Het stadion, dat in 2027 dient als decor van een aantal wedstrijden op het toernooi om de Afrika Cup, krijgt een capaciteit van 60.000 plaatsen.

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"De wedstrijd tussen de respectievelijk zes- en viervoudig UEFA Champions League-winnaars Bayern München en Ajax wordt door de organisatie gezien als een belangrijk voetbalevenement in Oost-Afrika", schrijft Ajax. "Het is de opening van een bijzonder nieuw stadion voor een enorm Afrikaans publiek, een ontmoeting tussen twee grote namen uit het internationale voetbal en een bepalend moment voor Kenia op weg naar de Afrika Cup."

De krachtmeting met Bayern vormt voor Ajax het sluitstuk van de voorbereiding op de tweede seizoenshelft, zo meldt de club. De Amsterdammers sluiten de eerste helft van het seizoen af op zondag 20 december, met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Vier dagen na de wedstrijd in Nairobi hervat de club de competitie met opnieuw een uitduel, dan bij Willem II.

Onderlinge historie Ajax en Bayern München

Ajax speelde door de decennia heen meerdere gedenkwaardige duels tegen Bayern München. Zo was de Duitse recordkampioen in 1978 de tegenstander in wat de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff had moeten worden, waarin de Duitsers met liefst 0-8 te sterk waren. Daarmee revancheerde Bayern zich voor de uitschakeling in de kwartfinale van de Europa Cup 1 in 1973, toen Ajax in het Olympisch Stadion mede dankzij twee goals van Arie Haan met 4-0 te sterk bleek en in de return de schade beperkte tot een 2-1 nederlaag. De Amsterdammers zouden het toernooi dat jaar voor de derde keer op rij winnen.

Ook bij de (voorlopig) laatste keer dat Ajax de grootste prijs in het Europese voetbal bemachtigde, al was deze toen inmiddels omgedoopt in de Champions League, trof het Bayern op weg naar de finale, deze keer in de halve eindstrijd. Opnieuw werd het een gedenkwaardig tweeluik. Na een 0-0 gelijkspel in de heenwedstrijd in München werd het bij de return in Amsterdam 5-2, door goals van Jari Litmanen (twee), Finidi George, Roanld de Boer en Marc Overmars.