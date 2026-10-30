Steven Berghuis staat aan de vooravond van zijn rentree in de wedstrijdselectie van Ajax, nu hij na ruim een maand afwezigheid weer op het trainingsveld is verschenen. De aanvaller ontbrak sinds zijn laatste optreden tegen Willem II op 15 september door een opspelende oude blessure en miste daardoor vier officiële duels. Richting de thuiswedstrijd van aanstaande zaterdag tegen AZ dient niet alleen zijn fysieke herstel zich aan, maar ook de vraag hoe de Amsterdamse club omgaat met zijn aflopende contract en de bredere bezetting op de rechterflank bij zowel de hoofdmacht als Jong Ajax.

Hoewel de routinier inmiddels weer met de groep meetraint, kwam de uitwedstrijd van afgelopen zondag tegen Sparta Rotterdam nog te vroeg. Hoofdtrainer Míchel Sánchez rekent voor het komende competitieduel met AZ weer op de beschikbaarheid van de linkspoot, al is een directe terugkeer nog niet volledig zeker omdat de aanvaller zijn trainingsbelasting verder moet opbouwen. Over de exacte aard van de kwetsuur heeft de club geen officiële mededelingen gedaan, maar het fysieke ongemak past in een reeks van eerdere onderbrekingen. In het seizoen 2025/26 hield een langdurige liesblessure de vleugelspeler al geruime tijd aan de kant, waardoor de teller in die jaargang bleef steken op negen wedstrijden. Twee seizoenen eerder, in 2023/24, beperkten fysieke klachten zijn inzetbaarheid tot 29 optredens, terwijl de creatieveling in zijn overige drie seizoenen in Amsterdam telkens de grens van veertig duels passeerde.

Aflopende verbintenis en financiële afwegingen rond Berghuis

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De naderende terugkeer binnen de lijnen valt samen met een bepalende fase in de contractsituatie van de vleugelaanvaller. In februari 2025 bereikte de clubleiding nog overeenstemming met Berghuis over een contractverlenging tot 30 juni 2027, waarbij technisch directeur Alex Kroes destijds sprak van een 'aanwinst' voor de selectie. Doordat die verbintenis na het huidige seizoen afloopt, moeten club en speler zich buigen over de periode na komende zomer.

Bij die sportieve en zakelijke evaluatie spelen de financiële verhoudingen en zijn fysieke belastbaarheid een wezenlijke rol. Volgens niet door de club bevestigde schattingen van het financiële dataplatform Capology strijkt de aanvaller in het seizoen 2026/27 een vast jaarsalaris van circa 2,95 miljoen euro op, nog los van een eventuele bonus van 740 duizend euro. Tegelijkertijd lopen de schattingen van zijn actuele marktwaarde en contractuele voorwaarden uiteen: waar Flashscore zijn waarde op 2,1 miljoen euro raamt, meldt dataplatform Sofifa een afkoopclausule van 9,1 miljoen euro. Tegenover deze kostenpost staat het gegeven dat de routinier in de afgelopen anderhalve jaargang een aanzienlijk deel van het wedstrijdprogramma aan zich voorbij moest laten gaan.

De concurrentiestrijd op de rechterflank in de hoofdmacht

Onder leiding van de Spaanse trainer Míchel, die tot de zomer van 2028 vastligt, bezet Ajax na tien speelronden de tweede plaats in de Eredivisie met 21 punten uit zes overwinningen, drie gelijke spelen en één nederlaag, bij een doelsaldo van 29 doelpunten voor en 13 tegen. Tijdens de afwezigheid van Berghuis is de invulling van de voorhoede op meerdere fronten gewijzigd. Afgelopen zomer versterkte de club zich voor circa vier miljoen euro met Viktor Tsygankov, die overkwam van Girona en als directe concurrent op de rechtsbuitenpositie fungeert.

Daarnaast zijn andere opties binnen de selectie momenteel niet inzetbaar. Aanvaller Oliver Edvardsen staat eveneens met een blessure aan de kant, terwijl Maher Carrizo op huurbasis is ondergebracht bij FC Kopenhagen. Daardoor is de spoeling achter Tsygankov en de terugkerende Berghuis dun, wat de blik automatisch richt op de doorstroming vanuit de eigen jeugdopleiding en het beloftenteam.

Vier rechtsbuitenopties bij Jong Ajax onder de loep

Wie de blik verlegt naar het kader van Jong Ajax voor het seizoen 2026/27, ziet dat de beloftenploeg op de rechtsbuitenpositie beschikt over vier specifieke opties met een gemiddelde leeftijd van 18,5 jaar: Jan Faberski, Luca Messori, Jeshurun Simeon en Anass Moumane. Hun contractlooptijden zijn trapsgewijs opgebouwd van 2027 tot en met 2030, wat de clubleiding de ruimte geeft om de ontwikkeling per jaar te toetsen.

Van dit kwartet vertegenwoordigt de twintigjarige Faberski met 400 duizend euro de hoogste marktwaarde op Transfermarkt. De linksbenige Poolse jeugdinternational verlengde zijn contract in juli 2025 tot 30 juni 2030, maar staat momenteel aan de kant met een zijdebandscheur in de knie, waarvan de hersteldatum nog niet vaststaat. Achter de Pool volgt de negentienjarige Messori, die na een eerdere contractverlenging tot medio 2029 aan de club verbonden is. Messori heeft een geschatte marktwaarde van 250 duizend euro en is naast zijn rol als rechtsbuiten ook op het middenveld inzetbaar.

Voor de twee overige rechtsbuiten is op Transfermarkt nog geen marktwaarde vastgesteld, wat een directe financiële vergelijking met Faberski en Messori bemoeilijkt. De negentienjarige Moumane, die in de zomer van 2025 overkwam van stadsgenoot AFC, behoort tot de groep van elf spelers bij wie het contract na dit seizoen op 30 juni 2027 afloopt. De linksbenige aanvaller debuteerde op 4 september in het betaald voetbal tijdens de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Almere City FC en kwam vorige week vrijdag nog in actie tijdens het 3-3 gelijkspel op bezoek bij TOP Oss. De zestienjarige Simeon is de jongste vleugelaanvaller van het gezelschap; het talent tekende in april zijn eerste profcontract tot medio 2028 en maakte op 7 augustus tegen FC Dordrecht zijn officiële profdebuut.

Doorstroming en waardeverdeling binnen het beloftenteam

Naast de vier zuivere rechtsbuiten beschikt het beloftenteam, dat onder leiding van trainer Carlos García en zijn assistenten Urby Emanuelson en Toni Astorgano op de vijftiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie staat met twaalf punten uit twaalf duels, over aanvallers die op meerdere posities uit de voeten kunnen. Zo is de achttienjarige centrumspits Emre Ünüvar, die dit seizoen al zeven competitietreffers maakte en een marktwaarde van 1,00 miljoen euro heeft, eveneens als rechtsbuiten inzetbaar. Op de andere flank beschikt de ploeg over de achttienjarige linksbuiten Pharell Nash, die eveneens op 1,00 miljoen euro wordt gewaardeerd, dit seizoen drie assists leverde en over een contract tot medio 2027 beschikt.

In breder perspectief telt de volledige selectie van Jong Ajax 34 spelers met een gemiddelde leeftijd van 19,6 jaar en een totale marktwaarde van 21,58 miljoen euro. Het zwaartepunt van die waarde ligt niet in de voorhoede, die met elf aanvallers gezamenlijk 3,73 miljoen euro vertegenwoordigt (gemiddeld 339 duizend euro per speler), maar op het middenveld. De negen middenvelders zijn samen goed voor 12,83 miljoen euro, aangevoerd door de zeventienjarige aanvallende middenvelder Abdellah Ouazane. Ouazane heeft met 8,00 miljoen euro de hoogste individuele marktwaarde van het beloftenteam en bewees afgelopen zondag zijn waarde voor de hoofdmacht door als basisspeler te scoren in het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam. Ook de zeventienjarige centrale middenvelder Mohamed Abdalla (marktwaarde 2,00 miljoen euro), de achttienjarige defensieve middenvelder Abdoulaye Camara (1,20 miljoen euro) en de achttienjarige centrale verdediger Marvyn Muzungu (1,50 miljoen euro) vertegenwoordigen een kapitaal van boven het miljoen, terwijl van de 34 selectiespelers er in totaal elf een contract hebben dat op 30 juni 2027 afloopt.