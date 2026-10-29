U2-concerten in ArenA aangekondigd: heeft Ajax weer een probleem bij play-offdeelname?

U2 geeft volgend jaar op zaterdag 5 en zondag 6 juni twee concerten in de Johan Cruijff ArenA, zo meldt onder meer AT5. Voor Ajax, de vaste bespeler van het stadion, betekent de komst van de Ierse rockformatie dat eventuele deelname aan de play-offs aan het einde van het seizoen alleen in een uiterst onwaarschijnlijk scenario in het gedrang komt.

De twee Amsterdamse shows van Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. vallen samen met de laatste loodjes van het voetbalseizoen. De finale van de play-offs om Europees voetbal staat echter een week vóór de optredens, op zondag 30 mei, op het programma. Wel valt het tweede concert op, zondag 6 juni 2027, samen met de finale van de play-offs om promotie/degradatie. De Amsterdammers zouden dus alleen bij deelname aan de nacompetitie tegen degradatie te maken krijgen met een bezet eigen stadion. Gezien de huidige tweede plaats op de ranglijst lijkt dat scenario echter zeer onwaarschijnlijk.

Uitwijken naar FC Volendam door Harry Styles

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Een botsing tussen grote muziekevenementen en het voetbalschema zorgde vorig seizoen nog voor grote logistieke problemen in Amsterdam. Destijds was de Johan Cruijff ArenA, die plaats biedt aan 56.000 toeschouwers, tussen half mei en begin juni niet beschikbaar vanwege een reeks van tien concerten van Harry Styles. Ajax, dat in de Eredivisie als vijfde was geëindigd, moest voor het afwerken van de play-offs om Europees voetbal noodgedwongen uitwijken naar het Kras Stadion van FC Volendam, waar slechts ruimte is voor 6.800 supporters.

De Johan Cruijff ArenA, die dit jaar gastheer is van U2-concerten.

Die tijdelijke verhuizing naar het vissersdorp verliep bovendien uiterst moeizaam. Na eerder supportersgeweld rond Volendam kondigde de lokale gemeente een verbod af voor de aanhang van tegenstander FC Groningen, waarna de KNVB nog een beroep deed op de burgemeester en de Groningse club in overleg moest om annulering van het duel te voorkomen.

Strengere eisen van de Eredivisie CV

Om een herhaling van dat scenario tegen te gaan, wees de Eredivisie CV bij monde van algemeen directeur Jan de Jong op de geldende richtlijnen voor stadionbeschikbaarheid. Elke Eredivisie-club moet haar thuishaven in beginsel vrijhouden vanaf de strijd om de Johan Cruijff Schaal tot en met de laatste wedstrijd in de play-offs.

Wanneer een club niet aan die voorwaarde kan voldoen omdat het onderkomen is verhuurd voor evenementen, kan dat directe sportieve gevolgen hebben. Een club loopt in dat geval het risico om het thuisrecht te verliezen tijdens de Europese play-offs, tenzij het competitiebestuur toestemming geeft voor een alternatieve speellocatie.

Wereldtournee van U2 na acht jaar terug in Nederland

Voor U2 vormen de optredens in Amsterdam de eerste Nederlandse stadionconcerten in acht jaar tijd. De band doet de hoofdstad aan in het kader van 'The Greatest Show On Earth World Tour', ter promotie van het aankomende zestiende studioalbum Carnaval De Luz. De wereldwijde tournee gaat op 23 februari 2027 van start in Mexico-Stad en begint eind april aan het Europese gedeelte in het Zweedse Stockholm, met verdere tussenstops in onder meer Londen, Parijs, Berlijn en Milaan. De reguliere kaartverkoop voor de twee shows in de thuishaven van Ajax start volgende week vrijdag om 10:00 uur.