Virgil van Dijk begrijpt helemaal niets van Oranje-collega: 'Misschien wil hij...'

Virgil van Dijk is verbaasd over een actie van landgenoot tijdens de League Cup-wedstrijd tussen Liverpool en Chelsea van woensdagavond. De 23-jarige spits maakte zijn officiële debuut voor de Londenaren en duwde de aanvoerder van de thuisploeg kort na zijn invalbeurt omver. Van Dijk kan de fysieke actie van zijn collega-international niet plaatsen en verwijst na afloop naar de aanvaller zelf voor een verklaring.

Het voorval vond plaats in de tweede helft op Anfield, nadat Emegha in de 68e minuut binnen de lijnen was gekomen voor zijn eerste officiële minuten in het shirt van Chelsea. Niet veel later zette de invaller zonder duidelijke reden een bizarre actie in op het moment dat de bal al lang was doorgespeeld, waardoor Van Dijk tegen de grond ging. Kort na de botsing werd de centrale verdediger van Liverpool naar de kant gehaald voor een wissel.

Van Dijk reageert bij Liverpool Echo op actie Emegha

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Na afloop van het bekerduel krijgt Van Dijk van Liverpool Echo de vraag wat er precies speelde tussen de twee Nederlanders. "Ik weet niet waarom hij mij duwde. Vraag het hem zelf", reageert de verdediger tegenover het Britse medium. De routinier tast volledig in het duister over de beweegredenen van de jonge aanvaller, die zelf nog niet op het moment heeft gereageerd.

De twee kennen elkaar vanuit de selectie van het Nederlands elftal, waar Van Dijk de aanvoerdersband draagt. De Oranje-captain oppert met een knipoog slechts één mogelijke verklaring voor de geldingsdrang van zijn landgenoot. "Misschien probeert hij ook in het nationale team te komen en wil hij het op deze manier voor elkaar krijgen. Ik weet het niet", aldus de verdediger.

Emmanuel Emegha, de Oranje-international die Virgil van Dijk omduwde tijdens de League Cup-wedstrijd.

Bekerwinst voor Liverpool na strafschoppen

Ondanks het incident kende de avond voor Van Dijk en Liverpool een goede afloop. De ontmoeting met Chelsea eindigde in een 1-1 gelijkspel, waarna de thuisploeg de beslissende strafschoppenreeks naar zich toetrok en zich plaatste voor de kwartfinales van de League Cup. "We proberen iedere wedstrijd ons volledig in te zetten, maar soms boek je niet het gewenste resultaat. Dit soort avonden helpen voor ons vertrouwen", stelt de aanvoerder over de bekerzege. Zondag wacht voor Liverpool in de Premier League het thuisduel met Arsenal.