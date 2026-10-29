heeft woensdag een opmerkelijk debuut voor Chelsea gemaakt. Kort na zijn entree in het duel met Liverpool in de EFL-Cup deelde de Nederlandse spits een bizarre duw uit aan collega-international , waarvan de beelden hard rondgaan op sociale media.

Voor Emegha betekende het bekerduel op Anfield zijn eerste officiële speelminuten in dienst van de Londense club, die hem afgelopen zomer overnam van RC Strasbourg. De spits moest de voorbereiding op het seizoen nog aan zich voorbij laten gaan vanwege een hamstringblessure, maar trainer Xabi Alonso liet in aanloop naar de kraker al doorschemeren dat de Nederlander mogelijk zijn opwachting kon gaan maken. In de 68e minuut was het daadwerkelijk zover en kwam de spits binnen de lijnen als vervanger van Danny Welbeck.

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Kort na zijn entree probeerde Emegha druk te zetten op Liverpool- én Oranje-captain Van Dijk. Terwijl die de bal al lang en breed had doorgespeeld, duwde de spits alsnog een stevige duw met beide handen uit aan Van Dijk. Op X deelde het account @ekitikEraa woensdagavond laat een video met de vraag of Emegha een conflict heeft met de verdediger. Dat bericht leverde al snel ruim 23.000 likes en bijna negentienhonderd deelacties en reacties op.

Emegha kreeg voor zijn duw overigens geen kaart gepresenteerd, hoewel Van Dijk nog wel zijn beklag deed bij scheidsrechter Darren England. Omdat er in deze vierde ronde van het Engelse bekertoernooi geen VAR aanwezig is om de actie nogmaals te beoordelen, bleef het enkel bij een vrije trap voor Liverpool.

Does emegha have beef with van dijk or something?? 😭😭 https://t.co/TJ4OdRajKE — 22 🥇 (@ekitikEraa) October 28, 2026

Emegha faalt vanaf de stip

Het duel tussen Liverpool en Chelsea eindigde uiteindelijk onbeslist. Morgan Rogers zette de bezoekers uit Londen vijf minuten voor rust op voorsprong met een benutte strafschop. Amper drie minuten later ging de bal aan de overkant óók op de stip en tekende Cody Gakpo voor de gelijkmaker. Aangezien er verder niet meer werd gescoord, moest een strafschoppenserie na een bizarre avond uiteindelijk de beslissing brengen over welk team er doorgaat naar de kwartfinales.

In de penaltyserie schoot Gakpo opnieuw raak voor Liverpool. Omdat zijn ploeggenoot Kostas Tsimikas en Chelsea-speler Valentín Barco hun strafschoppen niet wisten te verzilveren, eindigde de 'reguliere' serie onbeslist: 4-4. Ryan Gravenberch miste in de daaropvolgende shoot-out vervolgens namens Liverpool, waarna Emegha de kans kreeg om Chelsea naar de volgende ronde te schieten. Liverpool-doelman Giorgi Mamardashvili keerde zijn inzet echter. Joe Gomez bleef vervolgens wél kalm namens The Reds, waarna de misser van Chelsea-speler Wesley Fofana betekende dat de thuisploeg ten koste van The Blues doorgaat naar de volgende ronde.