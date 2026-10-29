Grote zorgen om Bas Nijhuis: 'In één klap einde verhaal'

Valentijn Driessen maakt zich zorgen om de scheidsrechtersloopbaan van Bas Nijhuis. De 49-jarige arbiter hoopte afgelopen weekend zijn rentree op de velden te kunnen maken nadat een achillespeesblessure hem sinds januari van dit jaar aan de kant hield, maar blijkt door een nieuw fysiek probleem een noodzakelijke conditietest te hebben gemist.

Dat wordt duidelijk in de online-rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside, waarin Driessen in gesprek gaat met presentator Wilfred Genee en medegast Raymond Mens. Genee vertelt eerst dat hij voor de opnames van zijn klusprogramma Vier Linkerhanden bij Nijhuis thuis is geweest. "Bas woont op een landgoed, nou werkelijk... hij is grootgrondbezitter. Zover je kijkt, écht mijlenver", zegt Genee.

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Driessen vraagt vervolgens naar de fysieke gesteldheid van Nijhuis. De arbiter liet vorige week nog in Vandaag Inside weten dat zijn rentree op het veld aanstaande was, maar dat hij nog wel een conditietest van de KNVB met goed gevolg moest afleggen voordat dat kon gebeuren. Afgelopen weekend kreeg de scheidsrechter echter geen wedstrijd toegewezen en ook in de aankomende speelronde komt Nijhuis nog niet in actie.

'Nijhuis leek wel een kreupele'

"Hij was door zijn enkel gegaan, deze week", verklaart Genee. "Hij zegt: ik heb soms een zwakke enkel, dus hij kon de test niet doen." Driessen kijkt moeilijk. "Jij maakt je een beetje zorgen erover, of het goed komt?", vraagt Genee. Dat blijkt het geval: "Ik vind dat hij zo moeilijk loopt, tegenwoordig. In de kleedkamer ging hij het dan voordoen, maar nu niet meer. Toen leek hij wel een kreupele, toen hij daar rondliep", zegt de journalist.

'Dat gunnen we hem niet'

Genee zegt het dat het 'heel vervelend' voor Nijhuis zou zijn als hij niet terug zou kunnen keren op het veld. "Hij kan nog goed fluiten", denkt de presentator. "En hij wil nog heel graag", vult Mens aan. "En dan hoeft hij ook geen VAR te zijn, dat wil hij ook niet. Dus dan zou het in één klap einde verhaal zijn", vreest Driessen hardop. "Dat gunnen we hem niet", besluit Genee het onderwerp.

VIDEO | In de Wandelgangen met Wilfred Genee, Valentijn Driessen en Raymond Mens