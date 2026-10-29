Na warming-up van slechts 10 (!) minuten is deze club woest na bekeruitschakeling: ‘Schandalig!’

EVV Echt-trainer Max van de Laar is witheet na de KNVB Beker-uitschakeling tegen VVSB. Wegens een ongeluk op de A12 arriveerden de Limburgers onverhoopt veel later dan gepland voor het duel, maar het arbitrale kwartet weigerde om de wedstrijd met een kwartier uit te stellen. En dat terwijl de KNVB vanuit Zeist juist wél goedkeuring had gegeven om de wedstrijd pas om 20.15 uur te laten starten.

De club uit het Limburgse Echt vertrok woensdagmiddag om 14.20 uur vanaf Sportpark In de Bandert en maakte een tussenstop in Vianen bij Van der Valk voor het diner en de bespreking. De Derde Divisionist zou om 18.30 uur aankomen op het sportpark van VVSB in Noordwijkerhout, maar dat verliep anders.

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“Er was een ongeluk gebeurd op de A12, bij Woerden. Daardoor hebben we een uur in de file gestaan. We hebben vroegtijdig geschakeld met de KNVB en Leon Kantelberg. We wisten niet hoe laat we er konden zijn, de prognose was zelfs 20.15 uur. Uiteindelijk waren we om 19.30 uur hier”, vertelt Van de Laar voor de camera’s van Omroep West.

'Bureaucratie ten top'

Opvallend is dat Kantelberg vervolgens aangaf dat de wedstrijd om 20.15 uur zou starten. “We hebben ons zo snel mogelijk klaargemaakt en stonden om 19.47 uur op het veld, maar het arbitraal trio was niet te vermurwen. Die zeiden: acht uur is acht uur. ESPN moet dan starten… Er wordt vaak gezegd over de KNVB dat het bureaucratisch is, maar dit is bureaucratie ten top”, ergert de trainer.

Van de Laar hield een uitgebreid pleidooi bij arbiter Maarten ter Velde, maar de amateurscheidsrechter bleef bij zijn standpunt: “Hij gaf aan: we kunnen heel lang praten, maar we gaan gewoon om acht uur starten. Er was geen gesprek mee aan te knopen. Ik vind het echt schandalig. Ik ben witheet, want voor deze club is zo’n bekeravond ontzettend belangrijk. Een warming-up van tien minuten na een reis van vijf uur, is schandalig.”

Na die ultrakorte warming-up verliep de openingsfase dramatisch voor Echt. Binnen zeven minuten keek de ploeg tegen een 2-0-achterstand aan. Vlak voor rust werd het ook nog 3-0 en in minuut 71 kwam de 4-0 op het bord. Daarmee moet de hekkensluiter van de Derde Divisie zich gaan focussen op de competitie.