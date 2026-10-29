heeft woensdagavond na 520 dagen eindelijk weer officiële minuten gemaakt in het betaald voetbal. De 25-jarige verdediger viel in bij sc Heerenveen, dat in de eerste ronde van de KNVB Beker met 0-2 won van Excelsior Maassluis. Voor de Indonesisch international betekende dat niet alleen zijn officiële debuut in Friese dienst, maar ook een langverwachte rentree na een zware kruisbandblessure en zijn vertrek bij FC Twente.

Tegen Excelsior Maassluis zorgden Dylan Vente en Jacob Trenskow na rust voor de beslissing namens Heerenveen. Hilgers kwam in de 76e minuut binnen de lijnen als vervanger van Sam Kersten en liep in de slotfase nog tegen een gele kaart aan. Na het laatste fluitsignaal stond de verdediger met een opgelucht gevoel voor de camera van ESPN. "Top, het is heel lang geleden dat ik een officiële wedstrijd heb gespeeld. Ik ben superblij dat ik weer minuten kan maken."

Terugblik op lastige periode bij FC Twente

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Voor zijn laatste officiële optreden voorafgaand aan deze bekeravond moest Hilgers terug naar 25 mei 2025, toen hij met FC Twente de play-offfinale om Europees voetbal met 3-2 verloor van AZ. In de zomer die volgde, belandde de verdediger in Enschede op een zijspoor door gedoe rond zijn contract. De lezingen daarover lopen uiteen: van een weigering om zijn aflopende verbintenis te verlengen tot een automatische contractverlenging. Nadat een transfer naar het Franse Stade Brest op het laatste moment klapte, sloeg het noodlot toe met een zware kruisbandblessure.

Op de slotdag van de afgelopen zomerse transfermarkt haalde Heerenveen hem voor enkele tonnen weg bij FC Twente. Hilgers kijkt met een dubbel gevoel terug op dat laatste jaar in Enschede en de maandenlange revalidatie die daarop volgde. "Ik heb veel op de bank gezeten thuis. Dan heb je veel tijd om na te denken. Ik was fit, maar werd niet in de selectie opgenomen en dat was raar om mee te maken. Daarna kreeg ik die blessure. Het is niet fijn om zo lang aan de zijlijn te staan, maar ik ben blij dat ik een nieuwe club heb en hier hopelijk mooie dingen mag meemaken."

Klaar voor het echte werk in Friesland

In Friesland kon de viervoudig international van Indonesië in verschillende oefenwedstrijden alvast ritme opdoen. De centrale verdediger, die een Estimated Transfer Value (ETV) van 1,9 miljoen euro heeft, voelt zich fysiek weer helemaal de oude en mikt nu op een vaste plek in het elftal. "Ik ben heel ver in mijn herstel en ik vind dat ik goed train. Ik ben er klaar voor om elke week te spelen. Ik heb het vertrouwen om mijn niveau weer aan te tikken en wellicht nog beter, want ik ben weer een jaar ouder."

Eerder deze maand zat Hilgers tijdens de uitwedstrijd tegen PSV al voor de eerste keer weer bij de wedstrijdselectie, al bleef hij toen nog negentig minuten op de bank. Met Heerenveen staat de verdediger momenteel op de zevende plek in de Eredivisie, met vijftien punten uit tien duels. Komende zaterdag wacht in het eigen Abe Lenstra Stadion de volgende test, wanneer NEC op bezoek komt in de competitie.