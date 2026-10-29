De kans is zeer klein dat Ajax de koopoptie in het huurcontract van gaat lichten. Dat zegt clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad donderdag in de AD Voetbalpodcast.

Ajax huurt de 25-jarige Tolu dit seizoen van Championship-club Wolverhampton Wanderers. In de korte tijd dat de Nigeriaanse spits actief is in Amsterdam, hebben de supporters hem razendsnel in de armen gesloten. Niet alleen vanwege zijn doelpunten - na veertien officiële wedstrijden voor Ajax staat de teller al op 9 goals - maar ook vanwege Tolu's opgeruimde persoonlijkheid waarmee hij de show steelt in interviews en op sociale media.

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In de podcast van het AD bespreken host Etienne Verhoeff en Ajax-watcher Inan de aankomende winterse transferperiode. Inan verwacht niet dat er deze winter op spitsengebied iets gaat veranderen, ondanks het wegvallen van Kasper Dolberg. "Ik verwacht dat je weinig kan doen. Je hebt natuurlijk Dolberg, die zwaar geblesseerd is. Idealiter heb je er nog een derde spits achter. Marcos Leonardo, daar ben ik nog niet kapot van. Los van dat hij nog niet weet te scoren. Het is een spits van 20 miljoen, dan ga je niet in de winterstop zeggen dat je hem gaat verkopen en daar een ander voor gaat halen", zegt Inan.

Verhoeff stipt aan dat Tolu ook nog definitief moet worden vastgelegd, aangezien Ajax een optie heeft om de Nigeriaan voor naar verluidt 20 miljoen euro definitief over te nemen van de Wolves. Inan ziet het echter somber in. "Dat gaat een heel lastig verhaal worden", denkt de clubwatcher. "Zeker als Ajax de Champions League niet bereikt. Als je die wel bereikt, dan weet je dat je tientallen miljoenen binnen harkt. Dan zou je dat soort opties misschien kunnen gaan lichten. Maar dan moet je heel ver strekken, dat zal dan weer ten koste van de rest van het transferbudget gaan. Dus ik vraag me af of dat gaat lukken", besluit Inan.

Tolu sprak zich na het Conference Leagueduel met Atalanta, waarin hij vlak voor tijd de bevrijdende 1-0 op het bord zette, duidelijk uit over zijn toekomst. Tijdens de persconferentie vertelde de Nigeriaan dat hij het 'fantastisch' vindt in Amsterdam, waar de Johan Cruijff ArenA tot nu toe zijn favoriete plek is. "Dit is waar ik blij ben, waar ik iedereen zie, waar iedereen haar liefde en support kan tonen en waar iedereen tevreden is. Hier kan ik doen wat ik graag doe: voetballen met mijn teamgenoten en trainers. Hopelijk ben ik niet te lang meer een huurspeler. Ik ga met Jordi praten."