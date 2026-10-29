'Ajax én Feyenoord willen zaken doen met Te Kloese voor 97-voudig international'

Ajax en Feyenoord hebben hun oog laten vallen op en willen snel een bod neerleggen voor de dertigjarige aanvallende middenvelder van CF Monterrey. Dat brengt de Mexicaanse journalist Willie González naar buiten bij het radiostation RG La Deportiva. De twee Nederlandse topclubs zouden al om de tafel hebben gezeten met de zaakwaarnemer van de 97-voudig Mexicaans international, en zijn huidige club weet inmiddels ook dat er een voorstel aankomt.

Bij de Mexicaanse club belandt het signaal uit de Eredivisie direct op het bureau van een oude bekende. Dennis te Kloese vertrok in april na ruim vier en een half jaar bij Feyenoord en begon op 1 juli als sportief directeur (Presidente Deportivo) bij Monterrey. Volgens González is de oud-directeur van de Rotterdammers al op de hoogte van de belangstelling voor de middenvelder: "Er komt een bod van een Nederlandse club op Orbelín Pineda. Dennis te Kloese is al geïnformeerd."

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Welk bedrag er op tafel moet komen om Pineda op te halen, is op dit moment nog niet duidelijk. De geruchten in de Mexicaanse media, die inmiddels ook zijn opgepikt door de Mexicaanse tak van Marca, wijzen nadrukkelijk naar koploper Feyenoord (23 punten na negen duels) en nummer vier Ajax (achttien punten). Vanuit Monterrey of de twee Nederlandse clubs is een bod nog niet officieel bevestigd. De middenvelder heeft op dit moment een Estimated Transfer Value (ETV) van 3,8 miljoen euro.

Opvallende timing na recente transfer

Een snelle stap naar Nederland zou best verrassend zijn, omdat Monterrey de middenvelder pas afgelopen zomer terughaalde naar zijn eigen land. De club lichtte toen de afkoopclausule van ongeveer acht miljoen euro om hem los te weken bij AEK Athene en presenteerde hem op 18 juli. Met die overstap ging Pineda zijn voormalige trainer Matías Almeyda achterna, met wie hij tussen 2022 en 2025 al samenwerkte in Griekenland en die na een tussenstop bij Sevilla FC deze zomer eveneens bij Monterrey aan de slag ging.

In Griekenland kende de Mexicaan een sterke tijd. Afgelopen seizoen pakte Pineda met AEK Athene opnieuw de landstitel. Hij was in 31 competitieduels goed voor vijf doelpunten en werd voor de tweede keer uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Griekenland. Vervolgens was de middenvelder met de Mexicaanse nationale ploeg actief op het WK in eigen land, waar hij als invaller minuten maakte tegen Zuid-Korea en Ecuador.

Huidige situatie en schorsing bij Monterrey

Sinds zijn officiële debuut voor Monterrey op 26 juli tegen Necaxa (2-1 verlies) heeft Pineda een vaste plek in de Mexicaanse Primera División. In het huidige Apertura-seizoen staat de teller voor de aanvallende middenvelder op negen basisplaatsen en twee invalbeurten, waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf.

Komend weekend moet Pineda het thuisduel van Monterrey met Club Tijuana echter overslaan. Afgelopen zaterdag liep de middenvelder in de met 0-1 verloren competitiewedstrijd tegen Guadalajara (Chivas) tegen een rode kaart aan, in een duel waarin ook trainer Almeyda werd weggestuurd. Door die rode kaart zit Pineda nu een schorsing van één wedstrijd uit.