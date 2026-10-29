Oranje-international krijgt snoeiharde 4 van pers in Engeland: 'Zo onnodig'

heeft ondanks de bekerzege van Liverpool op Chelsea de wind van voren gekregen in de Engelse pers. De 24-jarige middenvelder veroorzaakte woensdagavond in het gewonnen League Cup-duel op Anfield een strafschop en miste later in de beslissende penaltyreeks óók nog eens zelf vanaf elf meter. Dat komt de Oranje-international op onvoldoendes te staan bij The Daily Mail en de Liverpool Echo.

Liverpool ging na strafschoppen door naar de volgende ronde van het bekertoernooi, nadat het na de reguliere speeltijd 1-1 stond. Vlak voor rust ging het mis voor Gravenberch. Hij haalde Moisés Caicedo in het strafschopgebied van achteren onderuit, waarna Morgan Rogers vanaf de stip voor de 0-1 voor Chelsea zorgde. Drie minuten later stond het alweer gelijk: Cody Gakpo benutte eveneens een penalty na een handsbal bij de Londenaren. In de beslissende strafschoppenserie stuitte Gravenberch op doelman Mike Penders, maar Liverpool trok uiteindelijk toch aan het langste eind.

Harde cijfers in Engelse kranten

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In de Engelse media gaat het na afloop vooral over de onbesuisde overtreding op Caicedo. The Daily Mail deelt een 4 uit aan Gravenberch en is keihard in het oordeel. "Hij had die tackle helemaal niet hoeven maken", schrijft de krant over het moment vlak voor rust. "Caicedo ging niet richting het doel toen Gravenberch zijn sliding inzette, zo onnodig."

Cody Gakpo benutte in het League Cup-duel tegen Chelsea een strafschop voor Liverpool.

Ook bij de regionale krant Liverpool Echo komt de Nederlander, die in het eerste half uur vrijwel onzichtbaar was, er met een 5 niet goed vanaf. "Het was niet zijn beste avond", klinkt het bij de spelersbeoordelingen. In een analyse stipt de krant daarnaast aan dat de middenvelder dit seizoen nog zoekende is: "Het volle speelschema en de blessures betekenen dat Gravenberch een belangrijke speler blijft voor Andoni Iraola, maar de Nederlander moet zijn vorm zo snel mogelijk hervinden."

Ondanks de ongelukkige avond van Gravenberch overheerst bij hoofdtrainer Iraola een goed gevoel na het bekerduel. De Baskische coach ziet dat zijn ploeg op het eigen Anfield de juiste lijn te pakken heeft. "Ik voel saamhorigheid en daar ben ik blij mee. We voelen de steun van de supporters, dit is de derde thuiswedstrijd die we afsluiten met een goed gevoel", vertelt Iraola na het uitschakelen van Chelsea.

Tegen de club uit Londen gaf de trainer bovendien de ruimte aan de jonge talenten Trey Nyoni, Rio Ngumoha, James McConnell en Lewis Koumas. Dat viertal liet zich direct goed zien aan hun coach. "Ze verdienden het om te spelen, omdat ze in de vorige ronde ook goed speelden tegen Spurs. En ze haalden weer een goed niveau", aldus Iraola over de inbreng van de talenten.

Lastige maand voor Gravenberch

Voor Gravenberch stapelt de kritiek zich zo op in een toch al moeizame maand, waarin hij eerder in oktober op Anfield al tegen een rode kaart aanliep in de wedstrijd tegen Manchester City. Toch blijft de middenvelder, die zijn contract bij de club verlengde tot medio 2032, dit seizoen een vaste waarde met tot nu toe zeven duels in de Premier League en drie optredens in de Champions League. Met Liverpool staat hij op dit moment vierde in de Engelse competitie met vijftien punten uit acht wedstrijden, in aanloop naar de thuiswedstrijd van komende zondag om 17.30 uur tegen Arsenal FC.