Liverpool en Manchester City hebben woensdagavond na het nemen van strafschoppen een ticket voor de kwartfinales van de League Cup veiliggesteld. Het duel op Anfield tussen Liverpool en Chelsea eindigde na negentig minuten in 1-1 zonder dat er ook maar één velddoelpunt viel te noteren, waarna de thuisploeg in de penaltyreeks met 6-5 aan het langste eind trok. Ook titelverdediger Manchester City moest in het eigen Etihad Stadium na een 2-2 gelijkspel vanaf de stip afrekenen met Brighton & Hove Albion (4-3).

Bij Liverpool stonden er met Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo drie Nederlanders in de basis. Gravenberch ging nog voor de rust in de fout met een overtreding op Moisés Caicedo, wat de bezoekers een strafschop opleverde. Morgan Rogers wist dit buitenkansje in de veertigste minuut te verzilveren voor de 0-1. Lang kon Chelsea echter niet van die voorsprong genieten, want kort daarna schoot Gakpo de thuisploeg eveneens vanaf elf meter weer naast de Londenaren. De aanvaller is daarmee dit bekerseizoen nog in elk thuisduel van Liverpool trefzeker geweest.

Liverpool trekt aan het langste eind bij debuut Emegha

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In de tweede helft golfde het spel op en neer op Anfield, al slaagden beide ploegen er binnen de reguliere speeltijd niet meer in om het verschil te maken. Met het oog op het overvolle speelschema van vier wedstrijden in elf dagen besloot trainer Andoni Iraola om aanvoerder Van Dijk in de 71ste minuut naar de kant te halen. Aan de andere kant gunde trainer Xabi Alonso het officiële debuut aan Emmanuel Emegha. De spits is inmiddels weer fit na een spierblessure die hij in de voorbereiding opliep en zat mede door het ontbreken van de geblesseerde aanvaller João Pedro bij de wedstrijdselectie.

Tijdens de beslissende strafschoppenserie maakten beide teams geen fout, tot het moment dat Valentín Barco en Kostas Tsimikas achter de bal gingen staan. De Griekse linksback van Liverpool faalde vanaf elf meter en gooide zo het duel niet op slot, terwijl middenvelder Jordan Henderson namens zijn nieuwe werkgever wel koelbloedig raak schoot tegen zijn oude ploeg. Nadat de poging van Gravenberch door de keeper werd gestopt, liet ook debutant Emegha na om zijn penalty te benutten. Verdediger Levi Colwill schoot zijn poging vervolgens hoog over het doel, waardoor Joe Gomez vanaf de stip de winnende treffer kon binnenschieten en Liverpool naar de volgende ronde hielp.