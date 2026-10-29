Oorverdovend fluitconcert: Jordan Henderson diep geraakt bij terugkeer op Anfield

De terugkeer van Jordan Henderson op Anfield is woensdagavond uitgelopen op een pijnlijke avond voor de oud-aanvoerder van Liverpool. De middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van Brentford naar Chelsea en werd tijdens het duel in de vierde ronde van de Carabao Cup door een groot deel van het thuispubliek uitgefloten. Na afloop laat de routinier tegenover Sky Sports weten dat de vijandige ontvangst in zijn oude stadion hem diep heeft geraakt.

Henderson speelde twaalf jaar voor Liverpool en droeg op Merseyside jarenlang de aanvoerdersband. In die periode won de Engelsman onder meer de Premier League en de Champions League. Dat juist de fans van zijn oude club hem bij bijna elk balcontact trakteerden op een oorverdovend fluitconcert, kwam hard bij hem binnen. "Ik heb deze club door periodes van enorme druk, kritiek en grote moeilijkheden heen gesteund", zegt Henderson in een eerste reactie op wat er allemaal gebeurde.

Oproep aan de fans van Liverpool

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De middenvelder van Chelsea heeft er zichtbaar moeite mee dat een deel van de aanhang zijn prestaties uit het verleden nu zomaar aan de kant schuift. "Ik heb samen met de fans gevierd toen we grote prijzen wonnen. Ik heb jarenlang van mijn spelerscarrière aan Liverpool gewijd, en het kwam nooit bij me op dat ik op een dag naar dit stadion zou terugkeren om vervolgens te moeten merken dat die herinneringen voor sommige mensen niets meer betekenen", gaat de Engelsman verder.

Jordan Henderson

De oud-speler van onder meer Ajax snapt dat zijn overstap naar een directe concurrent gevoelig ligt, maar vraagt tegelijk om begrip voor wat hij bij de club heeft opgebouwd. "Je hoeft niet van me te houden, nu ik voor Chelsea speel, maar wis alsjeblieft niet de hele geschiedenis die ik met Liverpool heb opgebouwd, alleen omdat ik vandaag een shirt in een andere kleur draag", aldus Henderson, die zijn gevoel over de avond eerlijk samenvat. "Ik zal Liverpool altijd respecteren, maar ik zou liegen als ik zei dat vanavond mijn hart niet een klein beetje heeft gebroken."

Opvallend moment bij penalty na overtreding Gravenberch

Kort voor rust bereikte het fluitconcert een hoogtepunt toen scheidsrechter Darren England de bal op de stip legde na een overtreding van Ryan Gravenberch op Moisés Caicedo. Henderson pakte de bal eerst op om de penalty zelf te nemen, maar kreeg direct een massaal boegeroep vanaf de tribunes over zich heen. De middenvelder besloot de bal daarop af te geven aan ploeggenoot Morgan Rogers, die doelman Giorgi Mamardashvili rond de veertigste minuut passeerde voor de 0-1.

Bij het Britse Sky Sport werd het moment rond de strafschopstip na afloop meteen uitgelicht. De zender legde een direct verband tussen het aanhoudende gefluit vanaf de tribunes en de keuze van Henderson om de bal alsnog aan Rogers te laten. Zelf heeft de middenvelder nog geen uitleg gegeven over die opvallende wissel bij de penalty. Lang kon Chelsea overigens niet genieten van de voorsprong: na hands van Wesley Fofana schoot Cody Gakpo nog voor rust vanaf elf meter de 1-1 binnen.

Raak in beslissende penaltyserie op Anfield

Omdat er na rust niet meer werd gescoord, moesten penalty's de beslissing brengen op een bijzondere bekeravond zonder velddoelpunten. Daarin nam Henderson wél zijn verantwoordelijkheid vanaf elf meter: nadat Kostas Tsimikas namens de thuisploeg had gemist, schoot de oud-aanvoerder raak om Chelsea weer op gelijke hoogte te zetten. Ook Gravenberch en Chelsea-invaller Emmanuel Emegha misten vanaf de stip, waardoor het lang spannend bleef. Nadat Joe Gomez raak schoot voor Liverpool en Fofana de beslissende inzet over schoot, trok de thuisploeg met 6-5 aan het langste eind.

Door het verlies in de penaltyserie zit het bekertoernooi er voor Chelsea en hoofdtrainer Xabi Alonso na de vierde ronde op, terwijl Liverpool het in december in de kwartfinale opneemt tegen Bournemouth. Henderson tekende in augustus een contract tot medio 2028 op Stamford Bridge en kan de focus met de Londenaren nu weer verleggen naar de Premier League. Daarin staat de middenvelder dit seizoen tot nu toe op vier duels en twee doelpunten. Op 5 december wacht het volgende weerzien met zijn oude club, als Liverpool op bezoek komt in Londen.