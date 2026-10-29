Robin van Persie duikt plotseling op bij AZ

Robin van Persie was gisteren (woensdag) aandachtig toeschouwer bij het UEFA Youth Leagueduel tussen AZ en het Turkse Göztepe. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

De afgelopen maanden bleef het bijzonder stil rond Van Persie. De 43-jarige oud-international werd begin juni de wacht aangezegd door Feyenoord, waar de nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux de voorkeur gaf aan het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer. Die werd uiteindelijk gevonden in de persoon van Giovanni van Bronckhorst, die bij zijn tweede ambtstermijn in De Kuip wordt geassisteerd door Sipke Hulshoff.

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Afgezien van een interview met Flashscore, waarin hij niet inging op zijn vertrek bij Feyenoord, kwam Van Persie sindsdien niet in de media. Het lijkt er overigens op dat de voormalig topspits zijn trainersloopbaan pas in 2027 zal gaan voortzetten. De Telegraaf wist recent te melden dat er afgelopen zomer al 'clubs uit grote Europese competities in de rij' voor Van Persie, die echter de boot afhield.

Van Persie met Özyakup in Wijdewormer

Ondertussen dook Van Persie gisteren (woensdag) dus op in Wijdewormer, waar hij de talenten van AZ aan het werk zag tegen Göztepe. De oud-voetballer werd op het complex van de Alkmaarse club vergezeld door voormalig Feyenoord- en Fortuna Sittard-speler Oguzhan Özyakup, met wie hij in het verleden samenspeelde bij Arsenal. Van Persie vertrok niet met lege handen, maar kreeg een Göztepe-shirt met zijn eigen naam erop overhandigd.

AZ wint en houdt zicht op plek in hoofdtoernooi

De AZ-talenten sloten het duel met Göztepe overigens af met een 3-1 overwinning, door twee goals van Chavarello Hellings en eentje van Jahmael Ampofo. Op 3 november spelen de Alkmaarders de returnwedstrijd in Turkije. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de laatste voorronde van de Youth League, waarin Rangers FC of Dynamo Kiev de tegenstander zal zijn. Overleeft AZ ook die ronde, dan stroomt de club via het nationale kampioenen-pad in in het hoofdtoernooi. Feyenoord en PSV doen dit seizoen ook mee aan de Youth League, maar dan via het zogenaamde Champions League-pad, aangezien de eerste elftallen van die clubs zich voor het miljardenbal hebben geplaatst.