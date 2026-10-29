begon het seizoen als basisspeler bij Ajax, maar staat inmiddels al ruim een maand aan de kant. Wat is er precies aan de hand met de rechtsbuiten van de Amsterdamse club?

De 34-jarige Berghuis kende een prima start van de competitie bij Ajax. Hij kreeg veel vertrouwen van de nieuwe trainer Míchel Sánchez en kwam dan ook steevast vanaf de aftrap in actie. Tot de thuiswedstrijd tegen Willem II op 15 september, toen Berghuis na 55 minuten het veld verliet. Het waren voorlopig zijn laatste minuten in het shirt van Ajax.

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Waar Berghuis sindsdien precies last van heeft, is onduidelijk. Ajax-trainer Míchel Sánchez heeft wel aangegeven dat een oude blessure bij de routinier opnieuw is gaan opspelen.

Daardoor staat Berghuis inmiddels al ruim een maand aan de kant en worden de opties op de rechtsbuitenpositie steeds schaarser. Concurrent Olivier Edvardsen is namelijk ook geblesseerd. Daardoor maakt de vooralsnog tegenvallende Viktor Tsygankov momenteel veel minuten als rechtsbuiten. De Oekraïner overtuigt echter nog niet, waardoor Ajax een terugkeer van Berghuis goed kan gebruiken.

Het goede nieuws voor de supporters van de Amsterdamse club is dat Berghuis inmiddels op de weg terug is. Hij staat weer op het trainingsveld, maar was voor de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam nog niet klaar om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.

"Het is waar dat hij nog meer moet trainen. Ik verwacht dat hij de volgende wedstrijd beschikbaar is", zei Míchel Sánchez zondag. Dat zou betekenen dat Berghuis zaterdag bij de thuiswedstrijd tegen AZ terugkeert in de selectie.

Hoe zit het met de andere blessures?

Berghuis is niet de enige speler die al een tijdje ontbreekt. Ajax kampt met meer blessuregevallen. De blessure van linksback Caio Henrique vraagt om meer hersteltijd. "Caio is goed aan het trainen, maar doet individuele trainingen. Ik weet niet of hij na de interlandperiode beschikbaar is. Anton (Gaaei, red.) is hetzelfde. Simon (Adingra, red.) heeft dezelfde blessure als hij al had. We nemen geen risico met hem."