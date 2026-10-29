Doelpuntenbalans van PSV na tien duels legt groot verschil met vorig seizoen bloot

PSV staat na tien speelronden in het Eredivisie-seizoen 2026/27 op de derde plaats met twintig punten, een doelsaldo van +15, 28 gescoorde goals en dertien tegengoals. Vergeleken met het voorgaande kampioensseizoen 2025/26 legt de Eindhovense club in de beginfase andere cijfers over als er wordt gekeken naar de doelpuntenproductie en het puntenaantal, terwijl het aantal tegengoals per duel vrijwel gelijk is gebleven.

Van de eerste tien duels in het huidige seizoen, dat op 7 augustus van start ging, wist PSV er zes te winnen, eindigden twee wedstrijden in een gelijkspel en gingen er twee verloren. Voor de tiende speelronde stond de teller nog op negentien punten, met 27 goals voor en twaalf tegen. Door het 1-1 gelijkspel tegen Feyenoord in eigen huis liep dat totaal op naar 28 doelpunten voor en dertien tegen. Gemiddeld komt de regerend landskampioen in deze eerste tien duels uit op 2,8 gescoorde goals, 1,3 tegendoelpunten en 2,0 punten per wedstrijd.

PSV haalt minder punten dan in kampioensseizoen 2025/26

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In de eerste seizoenshelft van 2025/26 pakten de Eindhovenaren over zeventien speelronden nog 46 punten dankzij vijftien overwinningen, een gelijkspel en een nederlaag. In die zeventien duels scoorde PSV 52 keer en kreeg het 21 goals tegen, wat toen een doelsaldo van +31 opleverde. Oftewel: omgerekend naar gemiddeldes per wedstrijd lag de productie in de eerste helft van 2025/26 met 3,1 goals voor en 2,7 punten een stuk hoger dan dit seizoen. Het gemiddelde aantal tegengoals verschilt met 1,2 per duel amper van het huidige gemiddelde van 1,3.

Speelronde Seizoen Gespeeld Voor (Gescoord) Tegen (Tegendoelpunten) Doelsaldo 1 2025/26 1 6 1 +5 1 2026/27 1 2 2 0 2 2025/26 2 8 1 +7 2 2026/27 2 4 3 +1 3 2025/26 3 12 3 +9 3 2026/27 3 9 4 +5 4 2025/26 4 12 5 +7 4 2026/27 4 15 5 +10 5 2025/26 5 17 8 +9 5 2026/27 5 18 6 +12 6 2025/26 6 19 10 +9 6 2026/27 6 22 7 +15 7 2025/26 7 21 11 +10 7 2026/27 7 24 10 +14 8 2025/26 8 25 11 +14 8 2026/27 8 26 10 +16 9 2025/26 9 27 12 +15 9 2026/27 9 27 12 +15 10 2025/26 10 30 14 +16 10 2026/27 10 28 13 +15

Wie kijkt naar het verloop van de eerste tien speelronden per seizoen, ziet dat beide seizoenen na negen duels nog exact gelijk opgingen met 27 goals voor, twaalf tegen en een doelsaldo van +15. Na tien wedstrijden stond de teller in 2025/26 op dertig gescoorde goals en veertien tegendoelpunten (doelsaldo +16), tegenover 28 voor en dertien tegen in het huidige seizoen. Tussen de vierde en achtste speelronde lag de productie in 2026/27 zelfs nog boven die van een jaar eerder. Na zes duels had PSV bijvoorbeeld 22 keer gescoord en zeven goals tegen gekregen, terwijl dat aantal een seizoen eerder op dat moment op negentien goals voor en tien tegen stond.

Til en Mijnans voeren topscorerslijst aan bij PSV

Het verschil in de eerste speelronde tussen allebei de seizoenen was overigens groot. Waar PSV het seizoen 2025/26 opende met een 6-1 zege op Sparta Rotterdam, begon 2026/27 met een 2-2 gelijkspel. Ook het onderlinge duel met Feyenoord in oktober verliep anders: op 26 oktober 2025 wonnen de Eindhovenaren in Rotterdam met 2-3 nadat Ismael Saibari na dertig minuten voor de 0-1 had gezorgd, terwijl het duel in Eindhoven dit seizoen in 1-1 eindigde.

Uiteindelijk sloot de club 2025/26 af als landskampioen met 84 punten uit 34 duels (27 zeges, drie gelijke spelen en vier nederlagen), met in totaal 101 goals voor en 45 tegen. In het huidige seizoen 2026/27 wordt de topscorerslijst van PSV aangevoerd door Guus Til met zes goals in de competitie, gevolgd door Sven Mijnans die vijf keer wist te scoren.

Stand in de Eredivisie na tien speelronden

Door het gelijkspel tegen Feyenoord en de gelijktijdige zege van Ajax op bezoek bij Sparta Rotterdam staat PSV na tien speelronden op de derde plaats in de Eredivisie, die uit achttien clubs bestaat. Koploper Feyenoord gaat aan de leiding met 24 punten en een doelsaldo van +21, gevolgd door nummer twee Ajax dat op 21 punten en een doelsaldo van +15 staat.

Achter de nummers één en twee staan drie ploegen op precies hetzelfde puntenaantal: zowel PSV als FC Twente en AZ hebben na tien duels twintig punten verzameld. Onderaan de ranglijst is Willem II de hekkensluiter met twee punten uit tien gespeelde duels. Komend weekend staat op zaterdag om 21:00 uur het onderlinge duel tussen nummer twee Ajax en achtervolger AZ op het programma.