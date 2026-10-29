Arne Slot wees Ajax en Oranje af: deze nieuwe stap lonkt nu

Arne Slot zit sinds zijn vertrek bij Liverpool FC eind mei zonder club, maar zijn naam gaat nog altijd volop rond in het internationale topvoetbal. De trainer wil graag aan het werk blijven en wordt nu onder meer in verband gebracht met Tottenham Hotspur, nadat hij de afgelopen maanden al verschillende aanbiedingen naast zich neer heeft gelegd. Terwijl de oud-trainer van Feyenoord wacht op zijn volgende stap naar een Europese topclub, heeft hij dit seizoen achter de schermen een rol bij de UEFA.

Begin deze maand sloot de Nederlander aan bij de Technical Observer Group van de Europese voetbalbond voor het seizoen 2026/27. In die rol analyseert Slot topwedstrijden op het hoogste niveau en kijkt hij naar tactische trends en ontwikkelingen bij trainers. Hij staat dus niet elke dag op het trainingsveld, maar blijft op deze manier wel nauw betrokken bij de Europese top.

Slot op lijst bij Tottenham Hotspur met oog op 2027

Artikel gaat verder onder video

Wat zijn volgende klus als hoofdtrainer betreft, wijst veel op een terugkeer in 2027. Volgens eerdere berichtgeving van De Telegraaf staat Slot op de lijst bij Tottenham Hotspur om de huidige trainer Roberto De Zerbi op te volgen. De club uit Londen kent een lastige start van het seizoen en staat na acht duels op de veertiende plaats in de Premier League met negen punten, na twee zeges, drie gelijke spelen en drie nederlagen.

Een snelle overstap tijdens het seizoen lijkt echter niet voor de hand te liggen, omdat de kans klein wordt geacht dat Slot nu nog ergens halverwege instapt. Volgens de krant staat het wel vast dat hij in 2027 terugkeert bij een grote Europese club. Zaakwaarnemer Rafaela Pimenta houdt ondertussen contact met de geïnteresseerde clubs, al is er door geen enkele club of vanuit het kamp van Slot zelf iets bevestigd.

Slot zei nee tegen Ajax en Oranje

Voordat de focus op een nieuw avontuur in het buitenland ging, wees de trainer nog twee grote opties in Nederland af. In mei klopte Ajax bij Slot aan om hoofdtrainer te worden, maar dat verzoek werd meteen met een 'nee' beantwoord. Journalist Mike Verweij meldde destijds dat de trainer weinig trek had in een klus in Amsterdam.

Ook de KNVB kreeg nul op het rekest tijdens de zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. In juli gingen er nog onbevestigde geruchten rond dat hij het stokje bij Oranje over zou nemen, maar Slot bedankte uiteindelijk voor die baan. Volgens The Independent zit de trainer liever fulltime bij een club, waarna de bond in augustus uitkwam bij Xavi Hernández als nieuwe bondscoach.

Cijfers en prijzen van Slot bij Liverpool en in Nederland

Dat er zoveel interesse is in de clubloze trainer, is niet gek als je kijkt naar zijn prestaties in Engeland en Nederland. Na zijn overstap naar Liverpool in juni 2024 pakte hij in zijn eerste seizoen (2024/25) meteen de twintigste landstitel uit de clubhistorie. Met 25 zeges, negen gelijke spelen en vier nederlagen werd Slot de eerste Nederlandse trainer ooit die de Premier League wist te winnen. Daarnaast tikte hij al in zijn 48e competitiewedstrijd de grens van honderd punten aan, waarmee hij het clubrecord van icoon Kenny Dalglish evenaarde. In zijn tweede en laatste seizoen op Anfield werd de ploeg vijfde, wat nog wel genoeg was voor een ticket voor de Champions League.

Voor zijn tijd in Engeland bouwde de trainer zijn naam al op in Nederland. Na een periode als interim-trainer bij SC Cambuur en een sterke tijd bij AZ maakte hij tussen 2021 en 2024 indruk bij Feyenoord. In Rotterdam haalde hij met zijn ploeg in het eerste seizoen de finale van de Europa Conference League, waarna in 2022/23 de landstitel en in 2023/24 de KNVB Beker werden gewonnen. In 135 duels in de Eredivisie pakte hij in totaal 307 punten. Over zijn hele loopbaan als trainer noteert dataplatform Sofascore een gemiddelde van 2,02 punten per wedstrijd over 323 duels (197 zeges en 64 nederlagen). FootyStats komt op basis van een andere telling van 414 duels uit op een winstpercentage van 58,7%.