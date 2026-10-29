Ajax verhuurde Maher Carrizo afgelopen zomer aan FC Kopenhagen, nadat de twintigjarige aanvaller in Amsterdam nog geen vaste basisplek wist te veroveren. Terwijl de Argentijn in Denemarken een wisselvallige periode kent, heeft zijn tijdelijke opvolger Viktor Tsygankov op rechtsbuiten bij Ajax nog weinig indruk kunnen maken en gaat concurrent Steven Berghuis met zijn 34 jaar het laatste contractjaar in de Johan Cruijff ArenA in. Dit terwijl de verhuurperiode van Carrizo ook nog succesvol genoemd mag worden.

In het officiële statement hield de Amsterdamse club deze zomer het bericht rond het tijdelijke vertrek van de Zuid-Amerikaan kort: "Ajax heeft met Carrizo en FC Kopenhagen overeenstemming bereikt over de verhuur van de speler. Hij wordt per direct verhuurd aan de Deense club." Voordat de deal op 31 augustus officieel werd gemaakt, meldde De Telegraaf al dat de Denen een poging deden om de vleugelaanvaller voor een jaar te huren. Volgens aanvullende berichten neemt de club uit de Deense hoofdstad het volledige salaris over en zit er geen optie tot koop bij de deal, waardoor de rechtsbuiten met een contract tot 30 juni 2030 gewoon eigendom blijft van Ajax.

Carrizo kende moeizame start bij Ajax

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De verhuurperiode kwam tot stand na een eerste halfjaar waarin het rendement van de jeugdinternational in het eerste elftal uitbleef. Carrizo werd volgens de geruchten voor ongeveer zes miljoen euro gekocht van het Argentijnse Vélez Sarsfield en maakte op 1 maart in het competitieduel met PEC Zwolle zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Uiteindelijk bleef het in Amsterdam bij acht duels in het eerste elftal, waarin de aanvaller nog geen goal of assist wist te noteren. Ook bij Jong Ajax maakte de linkspoot geen minuten, al sprak Ajax bij zijn tijdelijke vertrek wel de hoop uit dat hij komende zomer als een betere speler terugkeert en stelde de Argentijn zelf dat hij in Denemarken wil laten zien dat hij klaar is voor het eerste elftal.

Wisselvallige periode onder Svensson bij FC Kopenhagen

In Denemarken gaat de huurperiode van de aanvaller op sportief vlak en buiten het veld voorlopig met pieken en dalen. Eerder deze maand greep trainer Bo Svensson bij FC Kopenhagen nog hard in door de buitenspeler tijdelijk uit de selectie te zetten, terwijl de data van FootballTransfers laat zien dat zijn ontwikkeling wat stilstaat en hij wisselend aan spelen toekomt.

Toch laat Carrizo op het veld af en toe wel zijn waarde zien voor de Deense topclub. Vorige week donderdag stond de vleugelaanvaller nog in de basis tijdens het duel in de Conference League tegen Rode Ster Belgrado, waarin hij goed was voor de belangrijke gelijkmaker (2-2). In de Deense Superligaen wist de Argentijn onder meer te scoren tegen AC Horsens en Odense BK, de club waar hij afgelopen maandag nog tegen inviel.

Concurrentie met Tsygankov en Berghuis op rechtsbuiten

Dat Ajax eind augustus besloot om Carrizo te verhuren, had direct te maken met de bezetting op rechtsbuiten in Amsterdam. De club kocht Tsygankov voor ongeveer vier miljoen euro van het Spaanse Girona FC en gaf de Oekraïner een contract tot medio 2029. Sinds zijn officiële debuut op 5 september tegen PSV heeft de zomeraankoop echter nog geen grote impact kunnen maken op rechtsbuiten: in de Eredivisie kwam hij tot nu toe niet verder dan vijf duels, waarvan twee in de basis en drie als invaller.

Naast Tsygankov heeft Ajax voor de rechterflank ook nog de beschikking over Berghuis. De ervaren aanvaller wordt in december 35 jaar en zit inmiddels in de laatste fase van zijn carrière. Zijn contract werd in februari vorig jaar nog wel verlengd tot 30 juni 2027, maar loopt na komend seizoen dus af. Oftewel: hoe de rechtsbuitenpositie bij Ajax er in de toekomst uit gaat zien, hangt voor een groot deel af van hoe Carrizo zich dit seizoen ontwikkelt bij FC Kopenhagen.