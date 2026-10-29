Valentijn Driessen heeft bepaald geen hoge pet op van Mikel Arteta, de trainer van Arsenal. In Vandaag Inside laakt de Telegraaf-journalist de onconventionele managementstijl van de Spanjaard, die The Gunners afgelopen seizoen naar de eerste landstitel in 20 jaar én de finale van de Champions League loodste.

Het Arsenal van Arteta blameerde zich deze week in de vierde ronde van het toernooi om de EFL-Cup. Met onder meer Jurriën Timber in de basis kwam de landskampioen tegen de nummer achttien van de League Two (het vierde Engelse profniveau) niet verder dan een 1-1 gelijkspel, waarbij het zestienjarige toptalent Max Dowman vlak voor tijd met direct rood werd weggezonden. Fleetwood nam uiteindelijk de strafschoppen beter en zorgde zo voor wat in Engelse media al de grootste bekerstunt aller tijden wordt genoemd.

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In Vandaag Inside worden woensdagavond de wedstrijden in de eerste ronde van de KNVB Beker aangehaald. Ook in Nederland struikelen clubs geregeld over tegenstanders die op een lager niveau acteren. Zo werd Eredivisionist ADO Den Haag dinsdag geëlimineerd door derdedivisionist Excelsior'31, dolf PEC Zwolle het onderspit tegen TOP OSS en vloog FC Dordrecht eruit tegen SC Genemuiden, dat ook actief is in de Derde Divisie. Johan Derksen zegt het 'wel leuk' te vinden dat er elk jaar wel weer amateurclubs zijn die stunten in het bekertoernooi, en haalt ook de blamage van Arsenal aan. "Engeland heeft daar een traditie in", weet de oud-hoofdredacteur van Voetbal International.

Driessen haakt in en blijkt totaal niet onder de indruk van Arteta. "Die is sowieso gestoord", zegt de journalist, om gelijk een voorbeeld aan te halen. "Hij had een keer zakkenrollers ingehuurd. Bij een of ander feestje van Arsenal. Toen vroeg hij aan het eind van de avond aan die gasten: 'Pak jullie portemonnee even uit jullie zak'. Maar de helft kon zijn portemonnee niet vinden, want die zakkenrollers waren aan de beurt geweest. Ja, een leuk idee. 'Jullie moeten altijd scherp zijn', dat was de les daarvan." Presentator Wilfred Genee herinnert zich: "Een beetje zoals de paaseieren van Co Adriaanse, dus." Daarmee verwijst hij naar een bizar voorval in 2004, toen Adriaanse als trainer van AZ zijn spelersgroep na een 2-0 nederlaag tegen PEC Zwolle op Eerste Paasdag naar de club liet komen voor een straftraining, waarna er ook nog paaseieren moesten worden gezocht. De 'grap' was: Adriaanse had helemaal geen eieren verstopt.

Arteta doet overigens wel vaker ietwat onconventionele dingen als trainer. Zo vertelde de Spanjaard recent nog aan The Athletic dat hij het kantoorpersoneel op zijn allereerste werkdag, in 2019, op tamelijk bizarre wijze duidelijk maakte dat er vanaf nu samengewerkt moest worden. "Dat had het einde van mijn trainersloopbaan kunnen zijn", zei Arteta daar lachend over.