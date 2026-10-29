Feyenoord Rotterdam en kledingpartner Castore hebben donderdagochtend twee nieuwe retroshirts aangekondigd, maar die onthulling zorgt voor gemengde en kritische reacties op sociale media. Hoewel veel supporters op Instagram enthousiast reageren op de terugkeer van de twee tenues uit de jaren negentig, klinkt er onder de berichten op sociale ook een negatief geluid.

Het nieuws werd donderdagochtend klokslag 09:00 uur door de club naar buiten gebracht via X, Instagram en Facebook. De collectie bestaat uit een heruitgave van twee tenues: het klassieke rood-witte thuisshirt uit de periode van 1992 tot en met 1994 en het donkerblauwe uitshirt met witte details uit het seizoen 1998/99. Voor beide shirts moet een bedrag van 60 euro worden neergelegd, de tricots liggen vanaf zaterdag in de winkel.

'Kwaliteit ver te zoeken'

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Onder de aankondiging van Feyenoord op X verschijnen gemengde reacties. "Heel mooi. Hopelijk kwaliteit ook goed, helaas is dat een groot probleem bij Castore", schrijft een kritische fan. Een tweede supporter deelt dat sentiment: "De originele was van Adidas en dus wel kwaliteit. Dat laatste is bij Castore helaas ver te zoeken." "Zo te zien plakplaatjes als logo, helaas", merkt een ander op. Toch klinken er ook positievere geluiden: "Ik vind het gaaf", schrijft iemand. "Retro is altijd een goed idee", meent een andere Feyenoord-fan.



'Nep en armoedig'

Ook op Facebook klinken niet louter positieve reacties op de retroshirts door. "Als dit was uitgebracht door Adidas - de shirtsponsor van destijds - was dit ongetwijfeld een succes geworden. Nu ziet het er gewoon een beetje nep en armoedig uit", schrijft een fan. "Verschrikkelijk", aldus een andere supporter. "Copa kwam ermee en nu krijgen we dit weer. Hou het gewoon bij de originele shirts uit die tijd en geen heruitgaves. Zal zeker goed verkopen", merkt deze Feyenoorder op, gevolgd door een emoji die huilt van het lachen.

Succesvolle historie achter Feyenoord-shirts uit jaren negentig

De twee shirts waar op sociale media over wordt gesproken, zijn gekoppeld aan succesvolle jaren uit de geschiedenis van de club. In het rood-witte thuisshirt van 1992-1994 wist Feyenoord in 1993 de landstitel te veroveren en legde de ploeg in zowel 1992 als 1994 beslag op de KNVB Beker. Het donkerblauwe uitshirt stamt uit het kampioensjaar 1998/99, toen de selectie onder leiding van trainer Leo Beenhakker - met spelers als Jean-Paul van Gastel, Paul Bosvelt, Kees van Wonderen en Bert Konterman - landskampioen werd met maar liefst vijftien punten voorsprong op nummer twee Willem II.