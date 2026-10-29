PSV heeft weer een flinke stap gezet richting de verbouwing van het Philips Stadion naar een capaciteit van 55.000 plaatsen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven heeft deze week een nieuw bestemmingsplan goedgekeurd, waarin belangrijke afspraken zijn vastgelegd, meldt het Eindhovens Dagblad donderdagochtend. Tegelijk is afgesproken dat de club de grond onder het stadion en trainingscomplex De Herdgang tot 2077 in erfpacht krijgt.

Voor die grond onder het stadion en het trainingscomplex gaat PSV jaarlijks een nieuw erfpachtbedrag van 2.655.000 euro betalen. Dat is 200.000 euro per jaar meer dan wat de club nu neerlegt. De vorige deal tussen de Eindhovenaren en de gemeente werd zo'n vijftien jaar geleden gesloten en liep eigenlijk tot 2051. Destijds, in 2011, kocht de gemeente de grond voor 48,4 miljoen euro, waarna de Europese Commissie oordeelde dat het om een marktconforme prijs ging en niet om staatssteun. Algemeen directeur Marcel Brands laat weten dat ook het nieuwe bedrag van ruim 2,65 miljoen euro 'als marktconform uit de taxaties gekomen' is.

Belangrijke stemming op 15 december

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Naast die verlengde erfpachtdeal heeft het college van B&W ook een klap gegeven op de benodigde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Die vergunning maakt de weg vrij voor ongeveer 20.000 extra stoeltjes in het Philips Stadion. Eerder zette PSV in oktober 2025 al een handtekening onder een intentieovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente, waarna er in maart al groen licht kwam voor het voorkeursontwerp.

Nu ligt de bal bij de gemeenteraad van Eindhoven, die op 15 december over het nieuwe bestemmingsplan gaat stemmen. Om het voorstel er definitief doorheen te krijgen, moeten minimaal 23 raadsleden voor stemmen. PSV hoopt nog voor het einde van dit kalenderjaar definitief groen licht op zak te hebben. Als alle seinen op groen staan, moet de verbouwing in mei 2027 beginnen en is het de bedoeling dat het vernieuwde stadion in 2030 klaar is.

Kostenplaatje van 400 miljoen euro

De hele operatie gaat naar schatting zo'n 400 miljoen euro kosten. Hoewel het politiek gezien de goede kant op gaat, tempert Brands de euforie nog een beetje, omdat er financieel en bouwkundig nog genoeg werk aan de winkel is. "De financiering moet nog wel volledig rondkomen. Daarnaast zijn we de laatste hand aan het leggen aan de ontwerpen en dus de kosten die we precies willen maken", zo geeft de algemeen directeur aan.

Algemeen directeur Marcel Brands van PSV, die de nieuwe erfpacht als marktconform bestempelt.

PSV draait vrijwel volledig zelf op voor de kosten van de verbouwing. Financieel directeur Jaap van Baar legt uit dat de helft van dat bedrag uit de markt moet worden gehaald, terwijl de club zelf een deel ophoest en de rest bij externe partners vandaan moet komen.

Twee jaar lang voetballen zonder dak

Tijdens de verbouwing gaat onder meer het dak van het stadion eraf, waardoor er twee jaar lang zonder dak wordt gespeeld. Het Philips Stadion blijft tijdens de hele klus namelijk gewoon open voor de thuiswedstrijden van PSV. Dit seizoen werken de Eindhovenaren hun duels in de Eredivisie en de Champions League nog gewoon af in het huidige decor, met komende zaterdag de thuiswedstrijd tegen Willem II en woensdag het Europese duel met Club Brugge op het programma.