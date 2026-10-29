Opvallend spandoek van Bolle Jos duikt op bij KNVB Bekerwedstrijd in Nederland

De fans van NAC Breda hebben woensdagavond een opvallend spandoek meegenomen naar de KNVB Beker-wedstrijd tegen het Amsterdamse JOS Watergraafsmeer, op het terrein van AFC. De Brabanders steken de draak met voortvluchtige drugscrimineel Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos.

Op het doek in Amsterdam prijkte de tekst 'Er is maar één echte Jos’, met rechts daarvan een afbeelding van Leijdekkers in een geel-zwart tenue. Bolle Jos werd geboren in Breda en groeide op in Prinsenbeek. Het (ludiek bedoelde) spandoek levert de nodige reacties op.

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Leijdekkers prijkt al sinds 2022 op zowel de Nationale Opsporingslijst als de Europese lijst van meest gezochte voortvluchtigen. In 2024 werd hij in Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van 24 jaar, maar die straf is door zijn voortvluchtige status nog altijd niet ingegaan.

Volgens het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie houdt de verdachte zich sinds 2024 schuil in Sierra Leone. Omdat de lokale autoriteiten weigeren mee te werken aan een uitlevering aan Nederland, heeft de Europese Unie eerder deze maand de betalingen aan het West-Afrikaanse land stopgezet.

NAC bekerde woensdagavond verder, maar overtuigend was het allemaal niet aan Bredase zijde. De Keuken Kampioen Divisie-club won met 1-3, maar moest in de 39e minuut de gelijkmaker slikken tegen de ploeg uit de Vierde Divisie.