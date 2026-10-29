PSV meldt ontzettend triest nieuws: zomeraankoop van 9 miljoen euro zwaar geblesseerd

Dramatisch nieuws voor en PSV. De 22-jarige aanvaller, die afgelopen zomer overkwam van NEC, is opnieuw geblesseerd geraakt en ligt er de komende maanden uit. Dat melden de Eindhovenaren op de officiële kanalen.

Ouaissa was onlangs hersteld van een blessure en maakte zijn eerste minuten bij Jong PSV, tegen FC Dordrecht (0-1). Zijn debuut voor PSV 1 laat nog even op zich wachten, want de linkspoot heeft een nieuwe kwetsuur opgelopen. De landskampioen kan ‘komende maanden’ geen beroep doen op de ex-speler van Roda JC, zo leest het. Het zou gaan om een knieblessure.

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“Ik ben ontzettend teleurgesteld. Ik was heel dicht bij mijn grote droom: debuteren voor PSV 1. Helaas moet ik dat moment nog even uitstellen. Ik ga de knop snel omzetten en me volledig richten op mijn revalidatie. Mijn doel is om begin volgend jaar sterker dan ooit terug te keren en alsnog een mooie bijdrage te leveren aan een succesvol seizoen”, zegt Ouaissa tegenover de clubkanalen.

Ouaissa kwam afgelopen zomer voor negen miljoen euro over van NEC, maar was op dat moment al geblesseerd aan de enkel. PSV vond dat geen reden om de transfer te blokkeren.