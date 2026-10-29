heeft woensdag de lachers op de hand gehaald met een AI-video. De Nigeriaanse spits van Ajax speelde in op de Ballon d’Or-uitreiking en deed net alsof niet Harry Kane, maar hijzelf werd uitgeroepen tot winnaar van de prestigieuze individuele voetbalprijs. Ook bij Vandaag Inside valt de actie in de smaak.

Maandagavond kreeg Kane de Gouden Bal van 2026 in ontvangst, waarmee hij onder meer Lamine Yamal en Kylian Mbappé aftroefde. Ajax-spits Tolu behoorde niet tot de kanshebbers voor de Ballon d’Or-winst, maar besloot wel een ludiek filmpje te laten genereren door AI. In de video is te zien hoe Tolu gekroond wordt tot winnaar en de trofee een kusje geeft.

“Ten eerste wil ik God bedanken, mijn familie en mijn geweldige Ajax-ploeggenoten en fans. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest”, voegt hij er bloedserieus aan toe.

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Zelfs bij Vandaag Inside is het filmpje niet onopgemerkt gebleven. “Die Tolu heeft de Ballon d’Or gewonnen, heb je dat gezien”, vraagt Wilfred Genee uit het niets. Het fragment verschijnt vervolgens in beeld, wat voor positieve reacties zorgt. “Dit vind ik wel heel grappig. Dit is een leuke gozer!”, vindt de presentator van het programma. Johan Derksen, Valentijn Driessen en Wierd Duk zijn het daarmee eens.

Tolu is sinds afgelopen zomer speler van Ajax, maar maakt sowieso tot nu toe een uitstekende indruk. De huurling van Wolverhampton Wanderers, die een koopoptie van een kleine twintig miljoen euro om de nek heeft hangen, rendeert vooralsnog veel beter dan zijn collega Marcos Leonardo. In veertien officiële wedstrijden scoorde de Nigeriaan al negen keer. Vorige week was Tolu bijvoorbeeld nog goud waard: eerst in de Conference League tegen Atalanta, daarna in de moeizame Eredivisie-wedstrijd tegen Sparta Rotterdam.