Britse media waarschuwen Gravenberch bij Liverpool voor opvolger: 'Op elk vlak beter'

Trey Nyoni heeft zich woensdagavond nadrukkelijk in de kijker gespeeld tijdens de bekerzege van Liverpool op Chelsea in de vierde ronde van de Carabao Cup. De negentienjarige middenvelder speelde op Anfield een hoofdrol bij de thuisploeg, die na een 1-1 gelijkspel in de reguliere speeltijd de strafschoppenserie met 6-5 naar zich toetrok. Volgens The Athletic heeft de jongeling tot dusver elke test bij de Engelse topclub met vlag en wimpel doorstaan.

In het bekerduel op Anfield begon Nyoni voor de vierde keer dit seizoen in de basis. De centrale middenvelder vormde het hart van de linie in een elftal dat op zeven plekken was gewijzigd, waarbij onder anderen Alexander Isak, Bradley Barcola, Florian Wirtz en Alexis Mac Allister rust kregen. Het Engelse medium omschrijft het optreden van het talent tegen de Londenaren als een indrukwekkende prestatie die zowel simpel als efficiënt was. Na 62 minuten spelen zat de avond erop voor de tiener, die na het laatste fluitsignaal door de eigen aanhang werd verkozen tot Man of the Match.

Nederlandse inbreng en beslissende strafschoppenreeks op Anfield

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Naast het jonge middenveldtalent verschenen ook de Nederlanders Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo aan de aftrap tegen Chelsea. In de reguliere speeltijd kwamen beide ploegen uitsluitend vanaf elf meter tot scoren: Morgan Rogers benutte een strafschop namens de bezoekers, terwijl Gakpo vanaf de stip trefzeker was voor Liverpool. In de beslissende penaltyreeks schoot de aanvaller opnieuw raak, waarna Gravenberch zijn inzet vanaf elf meter miste. Omdat Chelsea-verdediger Wesley Fofana uiteindelijk de laatste strafschop onbenut liet, trok de thuisploeg met 6-5 aan het langste eind.

Volgens The Athletic was Nyoni echter beter dan Gravenberch. "Hij (Nyoni) misstond geenszins en presteerde zelfs beter dan zijn teamgenoot op het middenveld, Ryan Gravenberch. "

Ontwikkeling van Nyoni en programma in de kwartfinale

De Engelse jeugdinternational, die momenteel een geschatte transferwaarde van 14,8 miljoen euro vertegenwoordigt, werd in september 2023 weggeplukt uit de jeugdopleiding van Leicester City. Na zijn officiële debuut in februari 2024 tegen Southampton in de FA Cup (3-0) tekende de middenvelder in oktober van dat jaar zijn eerste profcontract, dat nog loopt tot medio 2027. Begin 2025 loste de rechtspoot een clubrecord af door tijdens een invalbeurt tegen PSV in de Champions League de jongste speler van Liverpool in Europees verband te worden. Dit seizoen wisselt de jonge controleur zijn minuten in de hoofdmacht af met wedstrijden bij de jeugdselecties om verder te werken aan zijn fysieke gesteldheid voor het seniorenniveau.

Door de bekerwinst op Chelsea stroomt Liverpool door naar de kwartfinale van de Carabao Cup, waarin een thuiswedstrijd tegen Bournemouth wacht. De duels in deze vijfde ronde staan gepland voor de week van 14 december. Voor het uitgeschakelde Chelsea gaat de blik direct weer op de Premier League, waarin de Londense club zaterdagmiddag op het eigen Stamford Bridge aantreedt tegen Manchester United.