Clarence Seedorf gooit alles om bij Corinthians: spelers morren over nieuwe werkwijze

Clarence Seedorf heeft sinds zijn aanstelling de dagelijkse gang van zaken bij Corinthians flink veranderd. De Nederlandse hoofdtrainer grijpt regelmatig in op het trainingsveld en heeft daarnaast nieuwe regels ingevoerd rond het trainingscomplex en de wedstrijdvoorbereiding. Volgens het Braziliaanse medium Globo Esporte zorgt de werkwijze voor gemengde geluiden in de kleedkamer, omdat sommige spelers vinden dat de oefensessies te vaak worden stilgelegd.

Op het trainingscomplex CT Dr. Joaquim Grava onderbreekt Seedorf de oefeningen veelvuldig om zijn spelers direct van aanwijzingen te voorzien en spelsituaties te bespreken. Binnen een deel van de selectie klinkt daar kritiek op; enkele spelers zouden tijdens de trainingen liever een hoger tempo zien. Tijdens een open training op dinsdag was al zichtbaar hoe de Nederlander meerdere keren ingreep om posities te corrigeren, spelers te instrueren en zelf voor te doen hoe bepaalde combinaties uitgevoerd moesten worden.

Seedorf verklaart zijn trainingsaanpak bij Corinthians

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De hoofdtrainer hanteert deze methode bewust en richt zich met zijn aanpak op individuele begeleiding. Volgens de oud-middenvelder zijn de onderbrekingen juist bedoeld om geslaagde acties op het veld te bespreken en zo het vertrouwen binnen de selectie te vergroten. "Mijn filosofie is: als we een speler beter maken, maken we het team beter", legt Seedorf uit over zijn werkwijze.

In een andere recente sessie werkte de coach specifiek met de reservespelers, terwijl de basisploeg herstelde. Daarbij lag de nadruk op balbezit onder druk, één-tegen-één-situaties en het uitspelen van aanvallende overtallen.

Televisieschermen en mentale begeleiding op de schop

Niet alleen op het veld, maar ook binnen de muren van het trainingscomplex waait een andere wind. Op verzoek van Seedorf laten de televisieschermen op het complex voortaan uitsluitend beelden zien van doelpunten, overwinningen en gewonnen prijzen uit de clubhistorie. Voorheen werden die schermen gebruikt om trainingsschema's, het wedstrijdprogramma en de actuele stand op de ranglijst te tonen.

Daarnaast breekt de technische staf met een vaste gewoonte rondom de wedstrijddagen. Waar voorgangers de wedstrijdselectie altijd een dag van tevoren communiceerden, maakt de Nederlander zijn definitieve groep pas op de wedstrijddag zelf bekend. Ook heeft de trainer bij de clubleiding gevraagd om een actievere rol voor de clubpsycholoog, die onder meer bij uitwedstrijden nauwer bij het elftal betrokken moet worden.

Degradatiestrijd in de Série A richting duel met Mirassol

De ingrepen moeten Corinthians uit de sportieve malaise helpen. De club werd eerder deze maand na zeven opeenvolgende competitienederlagen overgenomen van de ontslagen trainer Fernando Diniz, waarna Seedorf een contract tot eind 2027 tekende. Met 33 punten uit 32 duels (acht zeges, negen gelijke spelen en vijftien nederlagen) bezet de ploeg uit São Paulo momenteel de achttiende plaats in de Campeonato Brasileiro Série A, waarmee de club in de degradatiezone verkeert. Vrijdag wacht in de 33e speelronde een thuiswedstrijd in de Neo Química Arena tegen Mirassol, waarvan eerder dit seizoen onder Diniz nog met 2-1 werd verloren.