Danny Buijs waarschuwt koploper Feyenoord: 'Het is niet onmogelijk'

Danny Buijs sluit een stunt met Fortuna Sittard in de uitwedstrijd van aanstaande zaterdag tegen koploper Feyenoord allerminst uit. De hoofdtrainer zag zijn ploeg woensdagavond na een zware slijtageslag via strafschoppen winnen op bezoek bij Sparta Rotterdam in de KNVB-beker en wijst richting het competitieduel in De Kuip op de korte hersteltijd en de vele fysieke zorgen binnen de selectie.

Op Het Kasteel eindigde de reguliere speeltijd in 2-2 na een late gelijkmaker van Milan Zonneveld, waarna ook in de verlenging niet meer werd gescoord en een gemiste strafschop van Andrej Kostic de beslissing bracht. "Ik had vooraf één wens en dat was geen verlenging, omdat er maar twee dagen tussen de wedstrijden zitten", verklaart Buijs tegenover De Telegraaf na de bekerontmoeting. "Gezien de situatie van dit moment met alle problemen die we hebben, is dat niet ideaal. Aan de andere kant geeft winnen ook weer een boost. In De Kuip voetballen geeft jongens ook een boost. En vaker kunnen we de grens verder verleggen dan we zelf denken."

Fysieke zorgen en korte voorbereiding bij Fortuna Sittard

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Richting het treffen in Rotterdam kampt de Limburgse formatie met een flinke lijst aan afwezigen en twijfelgevallen. Waar een topclub doorgaans een midweeks Europees programma in de benen heeft, ligt de zwaarste fysieke belasting in aanloop naar zaterdag bij de bezoekers uit Sittard. "Normaal tref je ze vaak na een Europese week en dan hebben zij een dubbel programma gehad en wij rust gehad", legt de trainer uit. "Nu zijn de rollen omgekeerd, terwijl wij daar helemaal niet aan gewend zijn. Daarbij hebben we veel spelers die niet helemaal fit zijn. Mohamed Ihattaren, Édouard Michut, Ole Romeny, Yassin Oukili konden niet spelen tegen Sparta, Lequincio Zeefuik kon geen hele wedstrijd spelen, ga zo maar door."

Ondanks die personele problemen kijkt de oud-speler en voormalig supporter van de Rotterdammers uit naar de terugkeer op vertrouwde bodem. "Het is niet ideaal, maar wij moeten gewoon de huid zo duur mogelijk verkopen, zoals we altijd proberen te doen. Het blijft mooi om in de Kuip te spelen. Daar heb ik als jonge jongen op de tribune gestaan en later mogen spelen. Dat geeft me nog altijd een speciaal gevoel."

Waardering voor koploper Feyenoord en gevaar in de omschakeling

In Rotterdam wacht de ploeg die na tien speelronden nog ongeslagen bovenaan staat in de Eredivisie met 24 punten en 32 gescoorde doelpunten. Buijs spreekt met veel respect over de prestaties van de tegenstander, waar scheidsrechter Joey Kooij zaterdag om 16.30 uur het eerste fluitsignaal geeft. "Feyenoord doet het fantastisch. Ze staan niet voor niks waar ze staan. Wij zullen op de toppen van onze tenen moeten lopen om iets te presteren tegen dit Feyenoord."

Feyenoord, koploper in de Eredivisie, is de tegenstander van Fortuna Sittard

Om in Rotterdam resultaat te boeken, wijst de coach naar het belangrijkste wapen van zijn elftal. "Een belangrijke kwaliteit van ons dit seizoen is dat wij enorm sterk zijn in de omschakelmomenten. Die zullen van een heel hoog niveau moeten zijn tegen Feyenoord, want zij zullen niet veel van die momenten weg gaan geven. Maar dat is wel waar wij het van moeten hebben, want wij hebben niet het vermogen om Feyenoord aan de bal helemaal kapot te spelen."

Eerdere resultaten van Buijs tegen de traditionele topclubs

De oefenmeester wist in het verleden vaker punten af te snoepen van de grote clubs in Nederland. Eerder dit seizoen hield Fortuna op de openingsdag al een 2-2 gelijkspel over aan het bezoek aan PSV in het Philips Stadion, wat voor Buijs alweer zijn tweede remise tegen de Eindhovenaren betekende. Daarnaast pakte de trainer eerder ook punten tegen Feyenoord en Ajax en boekte hij in zijn periode bij FC Groningen onder meer een zege op de Amsterdammers in de Euroborg.

Een vergelijking met de ouverture in Eindhoven gaat volgens de hoofdtrainer door de minimale voorbereidingstijd echter niet helemaal op. "Maar dit wordt zwaarder. Die wedstrijd was vroeg in het seizoen, PSV was nog zoekende. We hebben toen de hele voorbereiding naar die wedstrijd toe kunnen werken. Nu kunnen we niet eens één keer goed trainen voor deze wedstrijd, want van deze zware bekerwedstrijd zullen we twee dagen moeten herstellen. Dus dat gaat anders worden, maar toch is het niet onmogelijk om iets te pakken."

Fortuna draait onder leiding van Buijs tot dusver een sterk seizoen in de subtop van de Eredivisie. Met achttien punten uit de eerste tien competitieduels bezetten de Limburgers momenteel de zesde plaats op de ranglijst, op zes punten achterstand van koploper Feyenoord.