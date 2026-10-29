heeft een uitstekend debuut voor De Graafschap achter de rug, maar kan voorlopig niet voortborduren op zijn goede optreden. De 21-jarige doelman, die door de Doetinchemmers wordt gehuurd van Ajax, heeft een knieblessure opgelopen en is voorlopig uitgeschakeld. Dat meldt De Gelderlander donderdagmiddag.

Pech. Dat typeert de start van het seizoen voor Reverson. De talentvolle doelman maakte eind augustus op huurbasis de overstap van Ajax naar De Graafschap. Bij Jong Ajax was er namelijk weinig perspectief op speelminuten voor de 21-jarige goalie. De Graafschap zocht juist een extra keeper achter eerste doelman Ties Wieggers. Reverson moest op De Vijverberg de concurrentiestrijd aangaan met Wieggers, die in de Achterhoek wisselvallig presteert. De eerste doelman maakt een weifelende indruk bij hoge ballen en blinkt ook niet uit in het meevoetballen, terwijl juist daarin een belangrijke rol is weggelegd voor de keeper in het spel van De Graafschap onder trainer Thomas Duivenvoorden.

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Wieggers bleef echter staan. De Graafschap hield vertrouwen in hem als eerste doelman, maar gaf Reverson afgelopen dinsdagavond in Kerkrade wel de kans om zijn debuut te maken in het blauw-wit. De huurling van Ajax mocht aan de aftrap verschijnen in het KNVB-bekerduel in het Parkstad Limburg Stadion tegen Roda JC (1-0 verlies).

Dat deed hij met verve. Reverson maakte een goede indruk en zal daar vertrouwen uit hebben geput. Mogelijk gloorde er zelfs perspectief op een grotere rol, met een eventuele overname van Wieggers' plek onder de lat.

Tot overmaat van ramp raakte Reverson echter geblesseerd in het duel met Roda JC, zo meldt De Gelderlander. Volgens de regionale krant heeft de doelman een knieblessure opgelopen en is hij voorlopig niet beschikbaar. "Duivenvoorden hoefde dus niet na te denken over de vraag of hij Wieggers of Reverson zou opstellen", schrijft de krant.

Het is een flinke tegenvaller voor Reverson, die in Doetinchem al enkele lastige weken achter de rug heeft als reservekeeper. Voorlopig is het afwachten hoelang zijn herstel daadwerkelijk gaat duren.

De blessure van de geboren Amsterdammer is niet de enige tegenvaller voor De Graafschap, dat een moeizame start van het seizoen kent. Volgens De Gelderlander moeten de Doetinchemmers het voorlopig ook stellen zonder rechtsbuiten Gabriele Finocchiaro, die wordt gehuurd van Juventus. De vleugelspeler heeft een zware enkelblessure opgelopen en zal in Italië revalideren. Mogelijk komt hij tot aan de winterstop niet meer in actie voor De Graafschap.