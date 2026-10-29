Gustavo Varela maakt dit seizoen flink indruk bij AC Monza en wordt op de voet gevolgd door SSC Napoli. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft sportief directeur Giovanni Manna de 21-jarige Portugese spits op de lijst gezet na zijn sterke start in zijn eerste seizoen in de Serie A, waarin hij al goed was voor zeven goals. Niet alleen de club uit Napels zit achter de aanvaller aan, want ook Ajax en PSV Eindhoven hebben inmiddels scouts naar Italië gestuurd om hem te bekijken.

Dat er veel interesse op gang komt na de eerste acht speelronden van de jonge Portugees bij de gepromoveerde club, is gezien zijn statistieken geen verrassing. De spits was in het openingsduel meteen trefzeker tegen Internazionale en scoorde daarna ook tegen Udinese, twee keer tegen Sassuolo, tegen Cagliari en afgelopen vrijdag nog tegen Torino. Hoewel dat bij elkaar optelt tot zes goals, zet de Italiaanse sportkrant het totaal van de aanvaller op zeven competitietreffers. Daarmee gaat de spits van Monza momenteel samen met Antonio Raimondo van Frosinone en Donyell Malen van AS Roma aan kop op de topscorerslijst, waardoor hij Lautaro Martínez en Marcus Thuram van Inter achter zich laat.

Interesse van Napoli, Ajax en PSV

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Door zijn snelle doorbraak stond de spits al vroeg op de radar bij Napoli. De scouts van de club uit Zuid-Italië zaten al meerdere keren op de tribune bij duels van Monza, dat na een jaar afwezigheid weer terug is op het hoogste niveau, en bekeken daarnaast videobeelden van de aanvaller. Woensdag zat Manna samen met hoofdtrainer Massimiliano Allegri opnieuw te kijken naar de verrichtingen van het transferdoelwit. Voorafgaand aan het onderlinge duel liet de directeur al doorschemeren dat hij de Portugees ziet als een sterke speler met interessante kwaliteiten.

Volgens Italiaanse media zoekt Napoli naar een extra spits achter Rasmus Højlund, aangezien Lorenzo Lucca dit seizoen nog niet weet te overtuigen. In Napels wordt nagedacht over een transfer in januari, al heeft voorzitter en eigenaar Aurelio De Laurentiis daarover het laatste woord. Op dit moment zijn er nog geen concrete onderhandelingen en ligt er ook nog geen officieel bod op tafel, maar in Italië weet men dat de clubpresident bij jonge talenten vaak snel overtuigd is.

Ook buiten Italië vallen de cijfers van Varela dus op. Journalist Antonio Giordano meldt dat zowel Ajax als PSV scouts op pad heeft gestuurd om de kwaliteiten en de verdere groeimarge van de spits in kaart te brengen. Daarnaast zat er onlangs een scout van Juventus op de tribune tijdens de competitiewedstrijd tussen Torino en Monza, terwijl ook zijn oude club Benfica zijn ontwikkeling scherp in de gaten houdt. De club uit Lissabon verkocht de aanvaller afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro aan Monza, waar hij tekende tot juni 2030. Benfica heeft daarbij wel een doorverkooppercentage van 20% bedongen bij een volgende transfer.

Goede banden tussen Napoli en Monza

Als Napoli, Ajax of PSV besluit om echt door te pakken voor de spits, heeft Napoli een groot voordeel door de goede relatie met de clubleiding van Monza. De twee clubs deden de afgelopen jaren namelijk al flink wat zaken met elkaar op de transfermarkt. Dat begon in augustus 2022, toen Andrea Petagna voor een huursom van 2,5 miljoen euro naar Monza vertrok, met een verplichte koopoptie van veertien miljoen euro zodra handhaving in de Serie A een feit was.

Daarna maakten ook Alessio Zerbin en Matija Popovic diezelfde stap naar Monza. Afgelopen zomer bleek opnieuw hoe goed het contact tussen beide clubs is, toen zowel Cyril Ngonge als Michael Folorunsho vanuit Napels werd verhuurd aan de club uit Lombardije. Hoeveel Varela op dit moment moet kosten is nog niet helemaal duidelijk: in Italië lopen de schattingen voor de vraagprijs uiteen van ruim twintig miljoen euro tot minstens 25 miljoen euro.