Frenkie de Jong heeft na vijf maanden blessureleed zijn rentree gemaakt bij FC Barcelona, maar binnen de club is meteen een discussie ontstaan over zijn toekomstige positie. Volgens het Catalaanse Sport heeft trainer Hansi Flick de Nederlander de afgelopen weken op de trainingen namelijk getest als centrale verdediger vanwege de flinke personele problemen in de achterhoede. De clubleiding en de Duitse trainer zitten echter niet helemaal op één lijn over hoe het elftal ingevuld moet worden.

De Jong maakte afgelopen zondag tijdens de met 1-2 verloren Clásico tegen Real Madrid weer zijn opwachting. De Oranje-international liep op het WK een scheurtje in zijn mediale knieband op en koos vervolgens voor een conservatieve behandeling zonder operatie. Tegen Real Madrid viel hij na zeventien minuten in de tweede helft in voor Fermín López. Flick zette de teruggekeerde spelmaker in dat duel neer als aanvallende middenvelder, vlak voor het controlerende blok dat bestond uit Pedri en de van Manchester City overgekomen Rodri.

Blessuregolf dwingt Flick tot puzzelen bij Barcelona

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Nu zijn rentree achter de rug is, is het vooral de vraag waar De Jong het beste tot zijn recht gaat komen. Het middenveld van de koploper in Spanje zit met basisspelers Pedri en Rodri momenteel behoorlijk vol. Daar komt volgens de Spaanse media bij dat het bestuur op het middenveld graag ruimte wil houden voor het negentienjarige talent Marc Bernal. Oftewel: er zijn intern verschillende visies tussen de directie en de technische staf, terwijl de ploeg achterin dus met een flinke blessuregolf te maken heeft.

Voor het competitieduel van aanstaande zaterdag in het eigen Spotify Camp Nou tegen Deportivo Alavés heeft Flick maar vier verdedigers tot zijn beschikking die al veel ervaring hebben in het eerste elftal: João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín en Alejandro Balde. Eric García, Andreas Christensen, Jules Koundé en de ongeveer zeven weken uitgeschakelde Xavi Espart zijn allemaal geblesseerd, waardoor rechtsback Guillem Víctor vanuit het tweede elftal al bij de selectie is gehaald. Die krapte achterin verklaart meteen waarom de trainer op het trainingsveld aan het testen is met De Jong in het centrum van de verdediging.

In aanloop naar de wedstrijd tegen Real Madrid kreeg de middenvelder bij Ziggo Sport al vragen over een mogelijke rol in de laatste linie. De oud-speler van Ajax sluit die noodoplossing niet uit, maar heeft zelf een duidelijke voorkeur. "Dat zou kunnen, ik heb het natuurlijk wel eens gedaan. Zowel bij Ajax als bij Barcelona. Als de trainer of het team daar om vraagt, zal ik dat altijd doen. Maar ik denk dat iedereen weet dat ik een middenvelder ben", stelt de international, die bij de koploper van La Liga momenteel een Estimated Transfer Value (ETV) van 38,2 miljoen euro heeft.