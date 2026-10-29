wordt door de huidige problemen in de spitspositie bij PSV regelmatig in verband gebracht met een terugkeer naar Eindhoven. Oud-voetballer Björn van der Doelen ziet een hereniging met de clubloze spits wel zitten, mits hij genoegen neemt met een flink lager salaris. In gesprek met Voetbal International laat de voormalig speler van PSV weten dat de routinier zijn oude club voor een bedrag van 100.000 euro per jaar uit de brand kan helpen.

De Jong zit momenteel zonder club, nadat zijn aflopende contract bij FC Porto afgelopen zomer niet werd verlengd. Van een officieel bod of een akkoord is geen sprake, maar Van der Doelen schetst wel hoe de aanvaller zich richting de clubleiding van PSV op zou kunnen stellen. "Hij kan ook zeggen: 'Ik heb genoeg verdiend, jullie zitten in de problemen. Ik kom jullie helpen.' En dan voor 100.000 euro per jaar. Dat zouden heel veel mensen heel veel geld vinden. Voor een voetballer is dat dan misschien niks, maar het is nog lekker", stelt de oud-middenvelder.

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Tafelgenoot en clubwatcher Marco Timmer komt tijdens het gesprek met een andere optie om een mogelijke terugkeer financieel interessant te maken. Hij stelt een staffelsysteem voor, waarbij De Jong op basis van prestaties meer kan gaan verdienen. Van der Doelen kan zich daar goed in vinden, zolang de vaste kosten voor PSV maar laag blijven.

Het koppelen van bonussen aan het behalen van Europees voetbal ziet Van der Doelen dan ook wel zitten. "Ik kan ook niet zeggen wat hij moet doen. Je kan ook opbouwen met salaris. In ieder geval dat het de club niet te veel kost. Opbouwen als je bijvoorbeeld Champions League haalt, dat zou eigenlijk het beste zijn."

De Jong houdt deur op een kier na vertrek bij FC Porto

Het avontuur van De Jong in Portugal kwam ten einde na een seizoen waarin hij weinig aan spelen toekwam door een zware kruisbandblessure in zijn linkerknie, waarvoor hij in december nog onder het mes moest. FC Porto wilde desondanks graag door met de Nederlander, maar de spits besloot zelf om na een jaar niet in te gaan op een nieuw contract.

Rond het recente onderlinge duel tussen zijn oude clubs FC Porto en PSV in de Champions League liet de spits bij Ziggo Sport al weten dat hij nog niet klaar is met voetballen. De Jong had een terugkeer naar de Eredivisie na zijn vertrek uit Portugal eigenlijk al uitgesloten, maar hield de deur toch op een kier mocht er bij PSV echt sprake zijn van een noodsituatie. De oud-aanvoerder maakte daarbij wel duidelijk dat de club uit Eindhoven voor hem de enige optie in Nederland is. In zijn eerdere periodes in het Philips Stadion speelde De Jong in totaal 338 officiële duels, waarin hij goed was voor 186 goals en 98 assists.