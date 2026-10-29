Gerald Alders kreeg in de jeugdopleiding van Ajax al vroeg te horen hoe klein de kans daadwerkelijk is om het betaalde voetbal te halen. De 21-jarige verdediger, die door de Amsterdamse club voor het tweede seizoen op rij wordt verhuurd aan SC Telstar, heeft zich in een interview met ELF Voetbal nu uitgesproken over hoe een opmerking van een jeugdtrainer hem op scherp zette om zijn droom na te jagen.

Alders sloot in 2014 aan bij de jeugdopleiding van Ajax en doorliep sindsdien diverse jeugdelftallen. Tijdens die jaren in de opleiding maakte een voormalig trainer aan zijn spelers meteen duidelijk hoe lastig de weg richting het eerste elftal eigenlijk is. "Ik weet nog dat een jeugdtrainer zei dat van de 25 talenten er maar twee het zouden redden. Toen drong tot me door dat ik elke dag keihard moest werken en mijn best moest doen om mijn droom te laten uitkomen", stelt de rechtsback.

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Een plekje op De Toekomst was voor de verdediger dan ook nooit een zekerheid. "Elk jaar was ik blij dat ik nog een jaar mocht blijven." Naarmate de jaren vorderden in Amsterdam, merkte het talent wel dat hij op het veld steeds beter mee kon komen. "Ik kreeg meer zelfvertrouwen en werd fysiek een stuk sterker. Ik leerde hoe ik mijn lichaam beter kon gebruiken. Dat motiveerde me enorm."

Dat harde werken in de jeugd leverde Alders uiteindelijk zijn officiële debuut in het eerste elftal van Ajax op. In Amsterdam heeft hij nog een contract tot medio 2028, met een optie voor nog een extra jaar. Toch bleef een definitieve doorbraak in de Johan Cruijff ArenA tot nu toe uit. Om minuten te gaan maken op het hoogste niveau, besloot Ajax hem in februari 2025 al eens te verhuren aan FC Twente. De back had in Enschede echter te maken met problemen met blessures en kwam daardoor maar tot drie duels.

Alders vindt vaste plek en favoriete positie bij SC Telstar

Een tijdelijke overstap naar SC Telstar leverde begin februari van dit jaar wel de minuten in de VriendenLoterij Eredivisie op waar hij naar op zoek was. Marijn Beuker, destijds directeur bij Ajax, wees bij het rondmaken van die deal al op het belang van speeltijd op het hoogste niveau. Bij de club uit Velsen-Zuid is de huurling vervolgens meteen uitgegroeid tot een vaste waarde. Nadat technisch manager Peter Hofstede de impact die hij in de tweede seizoenshelft maakte al prees, besloot Telstar de huurdeal met Ajax te verlengen voor het huidige seizoen.

Bij de Witte Leeuwen staat Alders dit seizoen regelmatig in de basis als rechtsback in een driemansformatie. Dat is een andere rol dan hij eerder had tijdens zijn periodes in Amsterdam en Enschede. "Die plek ligt me goed. Bij Ajax en FC Twente heb ik eerder linksback gespeeld. Dat beviel me ook goed. Ik heb een lichte voorkeur voor de rechterkant. Daar kom ik net iets beter tot mijn recht", legt de verdediger uit.