Moeizaam FC Utrecht in de KNVB Beker door na minimale zege op Kozakken Boys

FC Utrecht heeft zich donderdagavond met veel moeite geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker. Op het uitverkochte Sportpark De Zwaaijer in Werkendam werd tweededivisionist Kozakken Boys zonder te overtuigen met 0-1 verslagen. Centrale verdediger Nikolas Panayiotou maakte vlak voor rust de enige goal van de avond, op aangeven van Oualid Agougil.

Hoofdtrainer Anthony Correia liet vooraf al weten dat hij het bekertoernooi serieus neemt en stuurde in Werkendam dan ook zijn sterkste opstelling het veld in. Toch kreeg FC Utrecht het ondanks het klassenverschil voor rust niet voor elkaar om het duel naar zich toe te trekken. Het waren zelfs de amateurs die in de eerste helft de beste kansen kregen op de openingstreffer. Zeven minuten voor rust sloeg de club uit Utrecht alsnog toe uit een standaardsituatie: Agougil slingerde een afdraaiende vrije trap voor het doel, waarna Panayiotou de bal in de 38e minuut hoog tegen de touwen schoot.

Kozakken Boys jaagt op gelijkmaker tegen FC Utrecht

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Na rust kwam de thuisploeg van trainer en oud-prof Dennis de Nooijer fanatiek uit de kleedkamer. De nummer vier van de Tweede Divisie zorgde direct na de onderbreking voor de eerste kansen en ging in de tweede helft steeds nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. Bij de ploeg uit Werkendam staan met Marko Maletic en Dion Versluis overigens twee aanvallers onder contract die in het verleden drie seizoenen voor FC Utrecht speelden.

Halverwege de tweede helft zorgde doelpuntenmaker Panayiotou nog voor een schrikmoment bij FC Utrecht. De 22-voudig international van Cyprus, die begin september overkwam van Omonia Nicosia en voor drie jaar tekende met een optie voor nog een seizoen, kwam hard in botsing met een tegenstander. Na een lange medische behandeling op het veld kon de verdediger wel gewoon verder spelen.

In de slotfase hield de verdediging van FC Utrecht stand, waardoor een nieuwe bekerstunt in Werkendam uitbleef. Kozakken Boys wist in het verleden met Helmond Sport (2016), De Graafschap (2017), Almere City (2018) en Vitesse (2022) namelijk al vier keer eerder een profclub uit het bekertoernooi te knikkeren. Tegen FC Utrecht lukte dat in twee eerdere bekerduels ook al niet: in 1995 wonnen de Utrechters met 0-2 en op 29 oktober 2013 trok de profclub na verlenging met 1-2 aan het langste eind dankzij goals van Jacob Mulenga en Jens Toornstra.

Correia wacht weerzien met Telstar

Met de bekerwinst op zak kan de focus bij de huidige nummer elf van de Eredivisie meteen weer op de competitie. Aanstaande zondag wacht voor Correia een bijzonder weerzien, wanneer FC Utrecht om 14.30 uur in Velsen-Zuid op bezoek gaat bij Telstar, de huidige nummer zestien van de ranglijst. De trainer bracht de Witte Leeuwen in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer terug naar het hoogste niveau, voordat hij afgelopen zomer in Stadion Galgenwaard het stokje overnam van de gestopte Ron Jans.