Sunderland wil met de staf van het Nederlands elftal in gesprek gaan over het oproepen van voor de volgende interlandperiode, die over anderhalve week van start gaat. Trainer Régis Le Bris liet donderdag op de persconferentie weten dat de Engelse club geen risico wil nemen met de belasting van de spits, die afgelopen zondag tegen Leeds United (0-0) zijn rentree maakte na meer dan een maand aan de kant te hebben gestaan met een blessure.

Brobbey viel eind september na ruim een half uur uit met een hamstringblessure tijdens het Nations League-duel van Oranje met Duitsland (1-1) in Amsterdam. Hoewel Le Bris de kwetsuur destijds omschreef als kortdurend en niet ernstig, besloot Sunderland hem voorzichtig te brengen en speelde de Nederlander wekenlang geen wedstrijden. Nu de interlandperiode van medio november dichterbij komt, wil de Franse coach voorkomen dat zijn aanvaller te snel weer te veel wordt belast. "We kunnen het erover hebben en ik denk dat die gesprekken er wel komen met de bondscoaches. Helaas kunnen wij spelers niet dwingen om thuis te blijven", stelt Le Bris.

Sunderland voorzichtig met belasting Brobbey

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Volgens de trainer van de club uit de Premier League is goed overleg met de staf van Oranje nodig om te voorkomen dat de spits opnieuw uitvalt. "We willen verstandig omgaan met de belasting van de spelers. Als hij hier niet fit genoeg is om te spelen, dan kan dat ook niet voor Nederland bijvoorbeeld. Als hij dan geblesseerd terug zou komen, is het niet goed voor hen en voor ons. Daarom is het belangrijk om ideeën uit te wisselen", legt de coach uit.

Brobbey trainde al ongeveer tien dagen mee met de groep toen hij vorige week donderdag voor het Europese duel met Lech Poznań nog buiten de selectie werd gelaten, waarna hij afgelopen zondag tegen Leeds United zijn eerste minuten maakte sinds zijn uitvallen tegen Duitsland. Of de spits aanstaande zaterdag in de uitwedstrijd tegen Coventry City (aftrap 16.00 uur) weer in de basis begint, laat Le Bris nog in het midden. "Hij zit er dichtbij. Het is belangrijk om zijn fitheid in de gaten te houden. Ik heb liever een Brian die 65 minuten honderd procent kan geven, dan negentig minuten op tachtig procent", aldus de Fransman.