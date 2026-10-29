Ajax stond op punt miljoenenaanwinst te presenteren: 'Ze stuurden me de welkomstfoto al'

stond afgelopen zomer heel dicht bij een transfer naar Ajax. De Uruguayaanse aanvaller van Club América vertelt in de Mexicaanse podcast Sabor a Fútbol dat er in Amsterdam achter de schermen al volop werd gewerkt aan zijn presentatie én dat hij zelfs al een welkomstafbeelding met de tekst 'Welcome Brian Rodríguez' toegestuurd had gekregen.

In de uitzending kijkt de buitenspeler openhartig terug op zijn afgeketste overstap naar de Eredivisie, waar de zomerse transfermarkt op 2 september sloot. "We waren er ontzettend dichtbij. Ze stuurden me de welkomstfoto al", zegt Rodríguez over hoe ver de toenadering vanuit Amsterdam al gevorderd was.

Miljoenenbod van Ajax

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In de Johan Cruijff ArenA werd de vleugelspeler gezien als een belangrijke optie om het vertrek van Mika Godts op te vangen. De Belgische aanvaller werd medio augustus verkocht aan Paris Saint-Germain voor een bedrag dat kan oplopen tot maximaal 55 miljoen euro, ook al liet technisch directeur Jordi Cruijff destijds weten dat de club hem liever nog een seizoen had gehouden. Volgens de Mexicaanse krant Periódico AM bracht Ajax een bod van twaalf miljoen euro uit om Rodríguez los te weken, terwijl Infobae berichtte over een bedrag van zo'n twaalf miljoen dollar. Niet alleen de Amsterdammers waren in de markt: ook het Braziliaanse Cruzeiro toonde concrete interesse met een miljoenenbod en daarnaast werd de aanvaller gevolgd door Vasco da Gama en clubs uit Saoedi-Arabië.

Mika Godts vertrok medio augustus naar Paris Saint-Germain.

Geen spijt bij Rodríguez

Ondanks de serieuze pogingen vanuit Amsterdam kwam het volgens de Argentijnse journalist César Luis Merlo op de slotdag van de Mexicaanse transfermarkt niet tot een deal. Club América wilde de smaakmaker niet kwijt en wist hem na gesprekken met de clubleiding te overtuigen om langer te blijven. Zelf baalt de aanvaller er niet van dat zijn Europese avontuur uiteindelijk niet doorging. "Ik heb geen spijt, want ik heb zelf besloten te blijven", zo geeft Rodríguez aan.

De aanvaller benadrukt dat hij nooit heeft aangegeven weg te willen bij zijn huidige club en dat hij zich zowel op als buiten het veld op zijn plek voelt in Mexico. Eerder deze maand tekende de Uruguayaan nog een nieuw en verbeterd contract tot medio 2030, waarmee zijn eerdere verbintenis met een jaar werd opengebroken. "Heel blij om hier bij jullie te blijven, thuis. De beste plek. Laten we voor meer gaan", reageert de buitenspeler op zijn contractverlenging.

Deur naar het buitenland blijft op een kier

Hoewel de vleugelaanvaller dus geen haast heeft om Club América achter zich te laten, zet hij de deur voor een toekomstige stap naar het buitenland niet helemaal op slot. Volgens Mexicaanse media staat er in zijn nieuwe contract een aangepaste ontsnappingsclausule die ruimte laat voor een eventuele transfer. Rodríguez heeft op dit moment een Estimated Transfer Value (ETV) van negen miljoen euro en kwam donderdag nog binnen de lijnen voor zijn club in de competitiewedstrijd tegen Club Tijuana in de Liga MX. Ajax schakelde na het afketsen van de deal uiteindelijk door naar andere opties voor de flanken, onder wie Simon Adingra, en staat na de 1-2 overwinning op Sparta Rotterdam van afgelopen zondag op de tweede plek in de Eredivisie.