De voormalige dubbelrol op directieniveau bij Feyenoord heeft op financieel gebied voor flinke problemen gezorgd in De Kuip. Volgens een analyse van financieel journalist Tom Knipping van Voetbal International heeft het combineren van de taken van algemeen en technisch directeur in de laatste periode onder voormalig directeur Dennis te Kloese ervoor gezorgd dat er een gebrek aan onderlinge correctie ontstond. Er werd te groot ingekocht en de organisatie groeide flink uit zijn voegen, waardoor de club uit Rotterdam het seizoen 2025/26 met een nettoverlies van 12,6 miljoen euro moest afsluiten.

Te Kloese ging in 2022 aan de slag als algemeen directeur bij Feyenoord en pakte daar de afgelopen jaren ook de functie van technisch directeur bij op. Die machtsconcentratie zorgde er volgens Knipping voor dat er intern amper tegengas werd gegeven als er grote uitgaven werden gedaan. "De combinatie van algemeen directeur en technisch directeur is gewoon heel onverstandig gebleken. Dan word je minder snel gecorrigeerd, want ze hebben te groot ingekocht en de organisatie is te groot geworden", stelt de journalist vast. Ook op het gebied van spelers gaf de club veel geld uit aan aanwinsten die niet genoeg waarde vertegenwoordigden. "Feyenoord heeft op de transfermarkt met hagel geschoten."

Personeelskosten van Feyenoord groeien flink

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Het bleef niet alleen bij grote uitgaven op de transfermarkt, want ook het personeelsbestand van Feyenoord werd een stuk groter. In vijf jaar tijd ging het aantal fulltime arbeidsplaatsen in Rotterdam van 277 naar 444. Dat is een stijging van ongeveer zestig procent en een stuk meer dan bij concurrent PSV het geval is. Die groei drukt behoorlijk op de begroting van Feyenoord, terwijl daar niet direct inkomsten tegenover staan. "Ze geven gigantisch veel uit. Als je dan zoveel investeert, wil je ook zien dat een club dat terugverdient. De enorme organisatie verdient zich niet terug", aldus Knipping.

De gevolgen van die hoge uitgaven werden pas echt goed zichtbaar toen de omzet zakte van 166,7 miljoen euro in 2024/25 naar 115,2 miljoen euro in het afgelopen seizoen. Dit terwijl de totale kosten met 140,9 miljoen euro eigenlijk nagenoeg hetzelfde bleven. De personeelskosten waren met 89,7 miljoen euro goed voor liefst 78 procent van de gehele omzet. "Als 78 procent van de inkomsten naar personeelskosten gaat, kun je er bijna blind op intekenen dat het tot een verlies leidt", wijst Knipping op het probleem. Zelfs een positief spelersresultaat van 9,4 miljoen euro, wat mede te danken was aan het verkopen van onder meer Dávid Hancko en Quinten Timber, kon niet voorkomen dat Feyenoord op een operationeel verlies van 25,7 miljoen euro uitkwam en het eigen vermogen zag dalen naar 24,7 miljoen euro.

In de analyse worden door de journalist ook vraagtekens gezet bij het interne toezicht bij Feyenoord. Knipping vraagt zich af waar de raad van commissarissen onder leiding van voorzitter Toon van Bodegom was toen de kosten zo snel opliepen en hoe goed er eigenlijk is opgelet door het orgaan. Binnen de leiding van Feyenoord wijst men echter naar een andere reden voor de rode cijfers. Financieel directeur Pieter Smorenburg stelt dat het miljoenenverlies vooral komt door de lagere inkomsten uit Europa en noemt de voormalige dubbelrol in de directie niet als een oorzaak. Waar Feyenoord in 2024/25 nog tot de achtste finales van de Champions League wist te komen, was het avontuur een seizoen later al in de competitiefase van de Europa League ten einde.

Eenhoorn en Rigaux zorgen voor nieuwe verdeling

Sinds afgelopen zomer is de dubbelfunctie in de bestuurskamer van Feyenoord verleden tijd. Nadat eind april bekend werd gemaakt dat Te Kloese zou gaan vertrekken - waarbij Feyenoord een niet nader genoemd bedrag als afkoopsom betaalde en de bestuurder op 1 juli begon bij het Mexicaanse CF Monterrey - besloot de club om de twee taken weer te splitsen. Robert Eenhoorn begon op 1 juli als de nieuwe algemeen directeur, terwijl Dévy Rigaux werd binnengehaald als technisch directeur. Naast het afscheid van de voormalig directeur kostte overigens ook het ontslag van Van Persie en zijn assistenten de club geld.

Volgens Knipping is het nu aan Eenhoorn om de boel op financieel vlak weer op de rit te krijgen. De algemeen directeur wil voorkomen dat Feyenoord voor een sluitende begroting te afhankelijk gaat zijn van incidentele inkomsten uit de Champions League en uitgaande transfers. Toch staat er op het veld nog genoeg waarde in de selectie om financieel te kunnen herstellen. Knipping noemt specifiek rechtsback Givairo Read, die een Estimated Transfer Value (ETV) van 26,8 miljoen euro heeft, en aanvaller Anis Hadj Moussa (28,2 miljoen euro) als waardevolle spelers die Feyenoord op de transfermarkt weer wat lucht kunnen gaan geven.