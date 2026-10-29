Heracles Almelo dankzij De Treffers uit de KNVB Beker

De wedstrijden op donderdag in de KNVB Beker gingen vooral tussen veel amateurclubs, maar toch kwamen er nog een paar profclubs in actie. De meest opvallende uitslag ontstond namelijk door Heracles Almelo.

De koploper van de Keuken Kampioen Divisie ging namelijk met tien man onderuit bij De Treffers, waar Theo Janssen de trainer is. Het was een doelpunt van Sebastiaan van Bakel in de 61ste minuut die voor de beslissing zou zorgen.

Het was tijdens de duels om 20:00 uur de enige profclub die in actie kwam. Verder waren er nog vijf duels die tussen amateurclubs gingen.

Amateurclubs vechten om plekje in volgende ronde KNVB Beker

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GVVV won met 3-0 van Noordwijk door onder meer twee goals van Bo van Essen, die in het eerste halfuur al twee keer scoorde. Zo stond GVVV dus al snel op een comfortabele voorsprong, die niet meer uit handen werd gegeven. Hoek won een spektakelstuk met 4-2 van Sparta Nijkerk, in een duel waar vijf van de zes goals werden gescoord in de eerste helft.

RKAV Volendam versloeg verder Rohda Raalte in eigen huis met 3-0 door goals van Lex Veerman en Roy Tol in de eerst helft. Rohda Raalte zette nog aan in de tweede helft, maar dat mocht niet baten. Assen - AFC en Purmersteijn - Gemert zouden hun duel in reguliere speeltijd niet kunnen beslissen.