FC Groningen vliegt in eigen Euroborg uit KNVB Beker: FC Emmen door

FC Groningen is donderdagavond al in de eerste ronde van de KNVB Beker uitgeschakeld. In de eigen Euroborg verloor de ploeg van trainer Dick Lukkien met 0-2 van zijn oude club FC Emmen. Jack Cooper-Love werd bij de bezoekers uit Drenthe de grote man door allebei de goals te maken, allebei op aangeven van zijn teamgenoot Sybrand Veldhuis.

Voor FC Groningen was de wedstrijd tegen de buren uit Drenthe het eerste bekerduel in het eigen stadion in bijna drie jaar tijd. De club uit de Eredivisie hoorde dit seizoen niet bij de zes ploegen die door hun Europese programma een vrijstelling kregen voor de eerste ronde, iets wat alleen gold voor PSV, Feyenoord, Ajax, AZ, FC Twente en NEC. Hoewel de thuisploeg in de laatste drie duels in de Euroborg niet van FC Emmen had verloren, ging het in de beker al snel mis. In de tiende minuut viel een lange bal van achteruit goed bij Veldhuis, die het overzicht hield en Cooper-Love aanspeelde. De Zweedse spits liet keeper Etienne Vaessen vervolgens kansloos voor de 0-1.

Lukkien grijpt halverwege in met dubbele wissel

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FC Groningen had het in de rest van de eerste helft lastig en zag centrale verdediger Márk Csinger na 21 minuten tegen een gele kaart aanlopen nadat de Hongaar aan de noodrem moest trekken. Lukkien besloot in de rust dan ook meteen in te grijpen en voerde halverwege twee wissels door. Csinger en Wouter Prins bleven achter in de kleedkamer en werden bij de start van de tweede helft vervangen door Hans Hateboer en Marco Rente.

De wissels van de trainer zorgden echter niet voor een ommekeer. Tien minuten na rust sloeg hetzelfde duo van de Drenten namelijk weer toe in de omschakeling. Veldhuis, die in deze bekerwedstrijd ook nog geel kreeg, wist Cooper-Love te bereiken tijdens een snelle counter. De spits speelde een verdediger van FC Groningen uit en schoot in de 55e minuut de 0-2 binnen. FC Groningen probeerde in de slotfase nog wel aan te zetten om de spanning terug te krijgen, maar wist onder leiding van scheidsrechter Blank de uitschakeling niet meer te voorkomen.

FC Emmen en Cooper-Love zetten sterke reeks door

De overwinning in Groningen past bij de goede vorm die FC Emmen de afgelopen weken laat zien. De ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie pakte dertien punten uit de laatste vijf competitieduels en staat met 25 punten uit twaalf duels op de derde plaats op het tweede niveau in Nederland. Cooper-Love heeft een groot aandeel in die opmars. De spits werd afgelopen zomer overgenomen van het Engelse Burton Albion en tekende toen voor twee seizoenen in Drenthe, nadat de Zweed eerder op huurbasis voor De Graafschap en Roda JC tot twaalf goals in 44 duels in de Keuken Kampioen Divisie was gekomen. Vorige week maakte de spits ook al twee goals tijdens de 2-1 zege op Almere City en scoorde hij eveneens in het gewonnen uitduel met Vitesse (0-2).

Focus weer op de competitie voor FC Groningen

Voor FC Groningen komt de uitschakeling in de beker na een periode waarin er van de afgelopen zes duels in de competitie maar eentje verloren ging. Tegen Ajax werd verloren, terwijl de wedstrijden tegen FC Twente, Go Ahead Eagles en NEC in een gelijkspel eindigden en er werd gewonnen van PEC Zwolle en Excelsior. Allebei de ploegen gaan komend weekend weer verder in hun eigen competitie met een thuisduel. FC Groningen speelt zondag in de Eredivisie tegen Sparta Rotterdam, terwijl FC Emmen op diezelfde dag in eigen huis aantreedt tegen FC Den Bosch.