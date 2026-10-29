Bekerduel FC Utrecht ontspoort na fluitsignaal: politie grijpt in

Het bekerduel tussen Kozakken Boys en FC Utrecht is donderdagavond na het laatste fluitsignaal flink uit de hand gelopen. Nadat de ploeg uit de Domstad zich dankzij een minimale 0-1-overwinning plaatste voor de tweede ronde van de KNVB Beker, verlieten fans van FC Utrecht het uitvak om de confrontatie op te zoeken met de supporters van de thuisclub. Daarbij werd met voorwerpen gegooid en gingen beide supportersgroepen op het veld met elkaar op de vuist, waardoor stewards en de politie uiteindelijk moesten ingrijpen.

Er gaan op social media inmiddels beelden rond waarop te zien is hoe personen in zwarte jassen en capuchons over de reclameborden voor het uitvak klimmen. Volgens Omroep Brabant kwamen tientallen fans van FC Utrecht na afloop het veld op van het uitverkochte Sportpark De Zwaaijer, waar ruim 3.500 toeschouwers aanwezig waren. Op het veld ontstond een handgemeen tussen beide groepen en werden er spullen over en weer gegooid. Beveiligers en de politie probeerden de meegereisde fans van de uitploeg nog tegen te houden en wisten de groepen uiteindelijk uit elkaar te drijven. Wat de precieze aanleiding voor de vechtpartij was, is nog niet bekend.

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Jeroen Kapteijns, verslaggever van De Telegraaf, was aanwezig in Werkendam en deed op X verslag van de grimmige sfeer. Volgens de journalist was voor de aftrap aan het uiterlijk van een deel van de aanwezige fans eigenlijk al te zien dat het wel eens mis zou kunnen gaan. "Dan kun je een keer een bekerpotje kijken in een laagdrempelige omgeving zonder metershoge hekken en weet ik wat allemaal. Relaxt met een biertje in de hand. Maar dan moet het geheid weer uit de hand lopen. Je weet het al als je de vakken voor de wedstrijd ziet. Allemaal zwarte jasjes, geen clubkleur te bekennen, 'supporters' met een eigen agressieve agenda", schrijft Kapteijns op X.

Nadat de politie en stewards ingrepen, duurde de onrust op het sportpark overigens niet lang meer. Op videobeelden die de verslaggever deelde is te zien hoe fans van Kozakken Boys het veld verlaten terwijl agenten met honden achter hen aan lopen. "De rust keert weer na een avondje bekervoetbal in Werkendam, een knus dorpje van 11.000 inwoners aan de Merwede. De agressieve figuren van FC Utrecht zijn de bus in gejaagd, die van de thuisclub worden met politiehonden van het veld gedreven. Waar gaat het allemaal over?", vervolgt Kapteijns in een tweede bericht.

Maatregelen na eerdere rellen bij Kozakken Boys niet genoeg

Dat het uit de hand liep, gebeurde ondanks dat er vooraf al de nodige maatregelen waren genomen voor het bekerduel. Zo gold er voor de supporters van FC Utrecht een verplichte buscombi voor de 500 beschikbare kaarten. Ook waarschuwde Kozakken Boys van tevoren al dat de online kaartverkoop alleen bedoeld was voor de eigen fans, dat uitsupporters alleen via hun eigen club een kaartje konden kopen en dat er bij de ingang streng gecontroleerd zou worden.

https://x.com/JeroenKapteijns/status/2115894950210465876 Het loopt na afloop in Werkendam aardig uit de hand met zwartejasjesvolk dat mekaar te lijf gaat. Zonde voor het bekervoetbal dit soort hersenlozen. De zwarte jasjes op het veld komen uit het FC Utrecht-vak en belagen de supporters van de thuisclub. #kozutr https://t.co/c2l7t4vi2J — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) October 29, 2026

Bovendien is het niet voor het eerst dit seizoen dat het onrustig is bij een thuiswedstrijd van de club uit de Tweede Divisie. In september liep het tijdens de competitiewedstrijd tussen Kozakken Boys en Rijnsburgse Boys namelijk ook al uit op een confrontatie tussen supportersgroepen. Toen werd een bestuurslid van de club uit Werkendam met de dood bedreigd, waarna het bestuur al flink wat maatregelen aankondigde om nieuwe problemen te voorkomen.

Panagiotou voorkomt bekerstunt tegen FC Utrecht

De ongeregeldheden overschaduwden een duel waarin trainer Anthony Correia geen enkel risico wilde nemen. De trainer had vooraf al laten weten het bekertoernooi serieus te nemen en koos op Sportpark De Zwaaijer dan ook voor zijn sterkste opstelling. Kozakken Boys staat namelijk bekend als een lastige tegenstander in de beker, aangezien de amateurclub in het verleden met Helmond Sport (2016), De Graafschap (2017), Almere City (2018) en Vitesse (2022) al vier profclubs wist uit te schakelen.

Net zoals bij de twee eerdere bekerduels in Werkendam in 1995 (0-2) en 2013 (1-2 na verlenging) trok FC Utrecht echter ook nu weer aan het langste eind. Vlak voor rust viel de beslissing, toen de Cypriotische centrale verdediger Nikolas Panagiotou de enige treffer van de avond maakte. Voor de huidige nummer elf van de Eredivisie wacht zondagmiddag om 14:30 uur het uitduel tegen nummer zestien Telstar. Kozakken Boys vervolgt de Tweede Divisie op zaterdag 7 november met een uitwedstrijd tegen Jong Almere City FC.