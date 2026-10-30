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Contract tot 2029, maar spoedig vertrek Damián van der Vaart bij Ajax lonkt

30 oktober 2026, 06:55
Damian vd Vaart / Ajax
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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De toekomst van Damián van der Vaart bij Ajax lijkt onzeker. De middenvelder komt dit seizoen totaal niet voor in de plannen van Jong Ajax en wacht nog altijd op zijn eerste speelminuten. Een (tijdelijk) vertrek uit Amsterdam lijkt daardoor de beste keuze voor de jongeling. Mogelijk ligt zijn toekomst in het oosten van het land.

Van der Vaart (20) komt dit seizoen totaal niet voor in de plannen van Jong Ajax. De middenvelder kwam in de eerste seizoenshelft nog geen enkele wedstrijd in actie voor het elftal van trainer Carlos Garcia. Ook niet als invaller. Vorig seizoen was Van der Vaart evenmin een vaste basisspeler bij Jong Ajax, maar de zoon van oud-profvoetballer Rafael van der Vaart kwam toen nog regelmatig als invaller binnen de lijnen. In totaal maakte hij minuten in 22 wedstrijden.

Dit seizoen kan hij voorlopig alleen vanaf de zijlijn toekijken. Hij behoort wel tot de selectie, maar speelt niet.

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De cijfers onderstrepen het gebrek aan perspectief. Waar Van der Vaart vorig seizoen vijf keer aan de aftrap verscheen bij Jong Ajax, staat de teller dit seizoen nog op nul basisplaatsen. Voor zijn ontwikkeling is dat totaal geen ideale situatie. Juist op zijn leeftijd is het belangrijk om wekelijks speelminuten te maken. Het zou dan ook niet vreemd zijn als zijn entourage nadenkt over een (tijdelijk) vertrek uit Amsterdam, ondanks dat zijn contract in de Johan Cruijff ArenA nog doorloopt tot medio 2029.

De Graafschap?

Op sociale media doen sinds donderdag geruchten de ronde over een mogelijke overstap naar de Keuken Kampioen Divisie. Het account WFCGroningen, dat doorgaans goed geïnformeerd is, meldde namelijk dat De Graafschap interesse zou hebben in Van der Vaart.

Dat bericht is vooralsnog niet bevestigd.

Toch zou het niet vreemd zijn als clubs uit de Keuken Kampioen Divisie de ontwikkeling van Van der Vaart junior in de gaten houden. Een tijdelijke overstap zou de middenvelder de kans kunnen bieden om op een hoger niveau dan de jeugdcompetities regelmatig aan spelen toe te komen.

Drie andere opties

Volgens de data van FootballTransfers sluit de speelstijl van de Ajacied bovendien goed aan bij die van Jong FC Utrecht, FC Den Bosch en FC Dordrecht. Of een van die clubs daadwerkelijk interesse heeft, is niet bekend.

Moet Damian van der Vaart Ajax tijdelijk verlaten voor meer speeltijd?

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Tijmen Gerritsen
Geschreven door

Tijmen Gerritsen

| Content Creator

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Voor FCUpdate volgt hij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet. In dat kader is hij regelmatig aanwezig bij trainingen, persmomenten en wedstrijden van de drie Overijsselse clubs.

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dilima1966
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dilima1966
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Ook de trainer van jong ajax Carlos García is niet goedgenoeg

martienis
165 Reacties
1.494 Dagen lid
533 Likes
martienis
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Is gewoon niet goed genoeg simpel

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