De toekomst van Damián van der Vaart bij Ajax lijkt onzeker. De middenvelder komt dit seizoen totaal niet voor in de plannen van Jong Ajax en wacht nog altijd op zijn eerste speelminuten. Een (tijdelijk) vertrek uit Amsterdam lijkt daardoor de beste keuze voor de jongeling. Mogelijk ligt zijn toekomst in het oosten van het land.

Van der Vaart (20) komt dit seizoen totaal niet voor in de plannen van Jong Ajax. De middenvelder kwam in de eerste seizoenshelft nog geen enkele wedstrijd in actie voor het elftal van trainer Carlos Garcia. Ook niet als invaller. Vorig seizoen was Van der Vaart evenmin een vaste basisspeler bij Jong Ajax, maar de zoon van oud-profvoetballer Rafael van der Vaart kwam toen nog regelmatig als invaller binnen de lijnen. In totaal maakte hij minuten in 22 wedstrijden.

Dit seizoen kan hij voorlopig alleen vanaf de zijlijn toekijken. Hij behoort wel tot de selectie, maar speelt niet.

Artikel gaat verder onder video

De cijfers onderstrepen het gebrek aan perspectief. Waar Van der Vaart vorig seizoen vijf keer aan de aftrap verscheen bij Jong Ajax, staat de teller dit seizoen nog op nul basisplaatsen. Voor zijn ontwikkeling is dat totaal geen ideale situatie. Juist op zijn leeftijd is het belangrijk om wekelijks speelminuten te maken. Het zou dan ook niet vreemd zijn als zijn entourage nadenkt over een (tijdelijk) vertrek uit Amsterdam, ondanks dat zijn contract in de Johan Cruijff ArenA nog doorloopt tot medio 2029.

De Graafschap?

Op sociale media doen sinds donderdag geruchten de ronde over een mogelijke overstap naar de Keuken Kampioen Divisie. Het account WFCGroningen, dat doorgaans goed geïnformeerd is, meldde namelijk dat De Graafschap interesse zou hebben in Van der Vaart.

Dat bericht is vooralsnog niet bevestigd.

Toch zou het niet vreemd zijn als clubs uit de Keuken Kampioen Divisie de ontwikkeling van Van der Vaart junior in de gaten houden. Een tijdelijke overstap zou de middenvelder de kans kunnen bieden om op een hoger niveau dan de jeugdcompetities regelmatig aan spelen toe te komen.

Drie andere opties

Volgens de data van FootballTransfers sluit de speelstijl van de Ajacied bovendien goed aan bij die van Jong FC Utrecht, FC Den Bosch en FC Dordrecht. Of een van die clubs daadwerkelijk interesse heeft, is niet bekend.